Campanha de Rodrigo Ashiuchi sofre furto de material de divulgação em Mogi

A campanha de Rodrigo Ashiuchi (PL), candidato a deputado estadual, foi alvo de ataque em Mogi das Cruzes. Uma mulher ainda não identificada foi flagrada furtando dois wind banners, na tarde da última quarta-feira (09/09), no bairro Vila da Prata. O caso ocorreu por volta das 13h30, na esquina da avenida Francisco Ruiz com a rua João Moro. As medidas cabíveis já são providenciadas junto à Justiça Eleitoral e à Polícia Civil.

Toda a ação foi constatada em imagens captadas por câmeras de monitoramento de imóveis das proximidades. Os vídeos mostram um veículo Hyunday Tucson sendo estacionado na rua João Moro, de onde desce uma mulher. Após esperar a passagem de um ônibus ela atravessa a via e segue até a esquina com a avenida Francisco Ruiz, de onde retira o wind banner ali instalado e vai guardá-lo no porta-malas do veículo.

Logo após, a mulher retorna e furta outro material semelhante que estava ao lado do anterior e também o leva para o carro, juntamente com as hastes de sustentação. Em seguida, ela entra no automóvel e foge pela avenida Francisco Ruiz, em direção à avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. Os wind banners haviam sido instalados no local poucos dias antes, assim como outros 15 em outros pontos da Vila da Prata.

O candidato Rodrigo Ashiuchi afirmou que a coordenação de sua campanha em Mogi das Cruzes já está atuando para identificar a autora do furto e a placa do veículo utilizado, por meio de outras câmeras que também captaram as imagens da ação. Com base nessas informações, todas as providências possíveis serão tomadas, inclusive com registro da ocorrência na Polícia Civil e o encaminhamento do caso para a Justiça Eleitoral.

“Esse episódio mostra que o nosso trabalho, que é sério e baseado em tantas realizações em benefício da população, pode estar incomodando quem nada faz e que, pelo jeito, não tem o que mostrar, o que apresentar de propostas. O que resta para essa gente é partir para um expediente baixo, furtando materiais legítimos de divulgação”, destacou Rodrigo Ashiuchi. “Mas isso nada muda a atuação da nossa campanha, que tem sido muito bem recebida pelas pessoas nas ruas. Vamos continuar levando para os eleitores o que pretendemos como deputado estadual e a nossa intenção de ser um verdadeiro e atuante representante do Alto Tietê na Assembleia Legislativa”, concluiu o candidato.