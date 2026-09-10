Ruas do Jardim das Flores recebem serviços de requalificação viária 

A Prefeitura de Suzano está realizando serviços de requalificação viária nas ruas Hiroshi Izumi e Oshigue Mifune, no Jardim das Flores, em Palmeiras. Os trabalhos incluem intervenções de reforço e troca de solo, fresagem do pavimento existente, execução de guias e sarjetas e posterior recapeamento, com o objetivo de melhorar as condições de circulação e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres.

As atividades foram vistoriadas pelo prefeito Pedro Ishi, pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pelo vereador André Marcos de Abreu, o Pacola. As obras contemplam 240 metros da rua Hiroshi Izumi e 400 da rua Oshigue Mifune e atendem diferentes etapas para a recuperação das vias. A obra tem valor de R$ 1.543.477,96 e é realizada pela empresa Casamax, com duração prevista de 15 dias.

Nos pontos onde foram identificadas condições inadequadas da base, as equipes realizam a retirada do material existente e a substituição do solo, garantindo maior estabilidade antes da aplicação da nova camada de pavimento.

Na sequência, o trabalho avança com a fresagem, processo que promove a retirada da camada superficial deteriorada do asfalto e prepara a via para receber o recapeamento. A intervenção possibilita a recuperação do pavimento e contribui para ampliar sua durabilidade, além de proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos moradores e demais usuários das ruas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, destacou que a preparação adequada da via é fundamental para a qualidade do serviço. “Estamos atuando desde a base nos trechos que precisam dessa intervenção, com reforço e troca do solo, para que posteriormente possamos avançar com a fresagem e o recapeamento. É um trabalho completo, pensado para garantir melhores condições às vias e uma solução mais duradoura para quem circula pelo Jardim das Flores”, afirmou.

As intervenções nesses endereços fazem parte do trabalho da administração municipal para aprimorar a infraestrutura viária nos bairros de Suzano. Por exemplo, nos próximos dias devem ser concluídos os trabalhos na rua São Paulo, 14ª via contemplada na Vila Fátima em menos de 20 meses de gestão.

As melhorias no bairro também alcançaram as ruas Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Júlia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis e São Marcos.

Outro investimento anunciado recentemente contempla a estrada Portão do Honda, que terá obras de pavimentação, drenagem e instalação de guias no trecho de terra com ligação até o bairro Meu Sossego, próximo ao limite com Mogi das Cruzes. Inicialmente, a intervenção abrangerá os primeiros 200 metros da via. A etapa preparatória prevê levantamentos topográficos para a definição das soluções de drenagem e pavimentação mais adequadas ao local.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância das melhorias para os moradores da região. “Estamos acompanhando de perto as necessidades dos bairros e levando melhorias para diferentes pontos da cidade. No Jardim das Flores, o trabalho vai desde a preparação do solo até o novo asfalto, justamente para entregarmos um serviço de qualidade. Seguimos cuidando das nossas ruas e avançando com investimentos que fazem diferença no dia a dia da população”, declarou.