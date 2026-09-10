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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva completa um ano celebrando oportunidades para PCDs

Iniciativa chegou a sua 12ª edição nesta quinta-feira (10/09) e tem viabilizado contratações a partir dos atendimentos realizados no Centrus da avenida Paulo Portela

10 setembro 2026 - 18h19Por de Suzano
Iniciativa chegou a sua 12ª edição nesta quinta-feira (10/09) e tem viabilizado contratações a partir dos atendimentos realizados no Centrus da avenida Paulo PortelaIniciativa chegou a sua 12ª edição nesta quinta-feira (10/09) e tem viabilizado contratações a partir dos atendimentos realizados no Centrus da avenida Paulo Portela - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A estratégia adotada em Suzano para garantir suporte profissional às pessoas com deficiência por meio do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) tem dado resultado, conforme revelou o balanço do primeiro ano de trabalho, que foi fechado com a 12ª edição realizada nesta quinta-feira (10/09), no Centro Unificados de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela. No período, cerca de 10% dos munícipes atendidos foram contratados por empresas da região.

A iniciativa foi viabilizada pela parceria entre a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, e o governo estadual, já tendo proporcionado mais de cem atendimentos, que resultaram no encaminhamento de mais de 80 currículos desde setembro de 2025.

O polo foi implementado por meio de um convênio formalizado em 15 de agosto do ano passado, quando o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, estiveram juntos para consolidar a atuação conjunta que tem impulsionado políticas inclusivas do município.

Este apoio tem ajudado os participantes desde a triagem inicial até o pós-contratação, com acompanhamento especializado, análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo, após avaliação do perfil profissional e das habilidades de cada participante, com o intuito de promover encaminhamentos mais precisos e personalizados.

Para identificar o perfil de cada candidato, têm sido feitas entrevistas para que possam ser viabilizados os direcionamentos aos processos seletivos, além das orientações sobre ambientes inclusivos e postos de trabalho acessíveis, o que contribui para a identificação das vagas em aberto das empresas cadastradas.

As empresas que ainda não são cadastradas e têm interesse em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no link bit.ly/PEIempresas ou solicitar adesão pelo WhatsApp (11) 93802-5662, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos. Vale destacar que esta iniciativa tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou a relevância do serviço. “Este programa tem proporcionado mais condições para que possamos aproximar os candidatos das empresas, garantindo mais emprego e renda para a nossa população. É uma oportunidade concreta para que Suzano avance na inclusão e na geração de novas possibilidades de futuro”, afirmou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o impacto social promovido pela atuação conjunta com o governo estadual e com o setor produtivo. “Trabalhamos para que cada pessoa atendida tenha condições de ocupar seu espaço no mercado de trabalho com dignidade. A parceria com o Estado e o engajamento das empresas têm sido fundamentais para ampliar resultados. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, completou o chefe do Executivo.

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