Cidades

Cantor mirim de Itaquá irá se apresentar na Festa de Peão de Barretos

Leozinho tem 9 anos e é uma promessa da música sertaneja; em agosto ele sobe ao palco de um dos maiores e mais tradicionais eventos do país

13 agosto 2025 - 13h31Por da Reportagem Local
Cantor mirim de Itaquá irá se apresentar na Festa de Peão de BarretosCantor mirim de Itaquá irá se apresentar na Festa de Peão de Barretos - (Foto: Divulgação)

Leozinho, cantor mirim, morador de Itaquaquecetuba, irá subir ao palco da maior festa do gênero sertanejo na América Latina: a 70ª edição da Festa de Peão de Barretos, no dia 29 de agosto. Com apenas 9 anos, ele compõe o line up do Barretube, um projeto inédito voltado à apresentação de crianças e youtubers. Com repertório voltado ao sertanejo raiz, sua participação representa um marco da sua trajetória musical. 

A Festa do Peão de Barretos será realizada entre os dias 21 a 31 de agosto no Parque do Peão, em Barretos-SP. Em 2024, a festa recebeu mais de 900 mil pessoas e é considerada a maior da América Latina, superando até o público do tradicional Rock In’ Rio. As atrações combinam competições em montaria, comida típica e shows de música sertaneja e tradicional. Entre as apresentações confirmadas este ano estão as duplas Maiara e Maraisa, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Jorge e Mateus e outros.

A novidade desta edição é a Barretube – palco dedicado a apresentação de cantores mirins e youtubers - no Rancho do Peãozinho, dentro da arena do Parque do Peão. Leozinho é uma das atrações confirmadas. O convite para integrar a line up surgiu logo após ele cantar uma música ao lado do cantor Daniel na festa de aniversário de Santa Isabel-SP, no último dia 6 de julho. 

A apresentação impressionou o veterano da música e ainda chamou a atenção das produtoras de eventos Dafne Palmieri e Claudia Almeida. Integrantes do projeto da Barretube, elas convidaram Leozinho para ser uma das atrações.  Essa será uma das suas apresentações mais importante e deve marcar a sua trajetória profissional. 

“Cantar é o que mais gosto de fazer. Estar na maior festa de rodeio do país e saber que lá se apresentam meus grandes ídolos é uma alegria muito grande. Vou levar a minha voz dentro de um repertório raiz montado especialmente para o Barretube”, disse o jovem cantor. 

O cantor

Leonardo Santos de Oliveira, o Leozinho, nasceu no dia 8 de setembro, no mesmo dia do aniversário de Itaquaquecetuba-SP, onde mora com sua família.

Desde os 2 aninhos, ele já demonstrava interesse pela música, mas foi aos 6 anos que começou a se apresentar. O gosto pelo gênero sertanejo falou mais alto e se tornou sua marca. Entre suas principais influências estão Edson e Hudson, Daniel, Milionário e José Rico, Chitãozinho e Xororó e Leonardo, artistas com os quais mais se identifica. Aprendeu a tocar violão e passou a se apresentar em festas e shows pelo Alto Tietê. 

