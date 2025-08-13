Cantor mirim de Itaquá irá se apresentar na Festa de Peão de Barretos

Leozinho, cantor mirim, morador de Itaquaquecetuba, irá subir ao palco da maior festa do gênero sertanejo na América Latina: a 70ª edição da Festa de Peão de Barretos, no dia 29 de agosto. Com apenas 9 anos, ele compõe o line up do Barretube, um projeto inédito voltado à apresentação de crianças e youtubers. Com repertório voltado ao sertanejo raiz, sua participação representa um marco da sua trajetória musical.

A Festa do Peão de Barretos será realizada entre os dias 21 a 31 de agosto no Parque do Peão, em Barretos-SP. Em 2024, a festa recebeu mais de 900 mil pessoas e é considerada a maior da América Latina, superando até o público do tradicional Rock In’ Rio. As atrações combinam competições em montaria, comida típica e shows de música sertaneja e tradicional. Entre as apresentações confirmadas este ano estão as duplas Maiara e Maraisa, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Jorge e Mateus e outros.

A novidade desta edição é a Barretube – palco dedicado a apresentação de cantores mirins e youtubers - no Rancho do Peãozinho, dentro da arena do Parque do Peão. Leozinho é uma das atrações confirmadas. O convite para integrar a line up surgiu logo após ele cantar uma música ao lado do cantor Daniel na festa de aniversário de Santa Isabel-SP, no último dia 6 de julho.

A apresentação impressionou o veterano da música e ainda chamou a atenção das produtoras de eventos Dafne Palmieri e Claudia Almeida. Integrantes do projeto da Barretube, elas convidaram Leozinho para ser uma das atrações. Essa será uma das suas apresentações mais importante e deve marcar a sua trajetória profissional.

“Cantar é o que mais gosto de fazer. Estar na maior festa de rodeio do país e saber que lá se apresentam meus grandes ídolos é uma alegria muito grande. Vou levar a minha voz dentro de um repertório raiz montado especialmente para o Barretube”, disse o jovem cantor.

O cantor

Leonardo Santos de Oliveira, o Leozinho, nasceu no dia 8 de setembro, no mesmo dia do aniversário de Itaquaquecetuba-SP, onde mora com sua família.

Desde os 2 aninhos, ele já demonstrava interesse pela música, mas foi aos 6 anos que começou a se apresentar. O gosto pelo gênero sertanejo falou mais alto e se tornou sua marca. Entre suas principais influências estão Edson e Hudson, Daniel, Milionário e José Rico, Chitãozinho e Xororó e Leonardo, artistas com os quais mais se identifica. Aprendeu a tocar violão e passou a se apresentar em festas e shows pelo Alto Tietê.