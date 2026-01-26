Carreta quebra e causa 3 quilômetros de trânsito na rodovia Mogi-Salesópolis

Uma carreta quebrou na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP 088), mais conhecida como Mogi-Salesópolis, na manhã desta segunda-feira (26). O incidente interditou faixas nos dois sentidos do trecho, causando 3 quilômetros de congestionamento.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), o tráfego foi controlado pelo sistema Pare e Siga pelo acostamento, voltando a fluir normalmente cerca de três horas depois da ocorrência. Dois guinchos e duas viaturas de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do departamento foram enviados ao local para prestar assistência.