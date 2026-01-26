Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 25/01/2026
Carreta quebra e causa 3 quilômetros de trânsito na rodovia Mogi-Salesópolis

Foram necessários dois guinchos para retirar o veículo do local e o trânsito voltou a fluir 3 horas depois do incidente

26 janeiro 2026 - 12h13
Imagem Ilustrativa SP 088Imagem Ilustrativa SP 088 - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma carreta quebrou na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP 088), mais conhecida como Mogi-Salesópolis, na manhã desta segunda-feira (26). O incidente interditou faixas nos dois sentidos do trecho, causando 3 quilômetros de congestionamento.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), o tráfego foi controlado pelo sistema Pare e Siga pelo acostamento, voltando a fluir normalmente cerca de três horas depois da ocorrência. Dois guinchos e duas viaturas de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do departamento foram enviados ao local para prestar assistência.

