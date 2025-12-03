Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quarta 03 de dezembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 03/12/2025
Cultura

Casarão da Memória promove 'Festival de Natal' no próximo sábado

Com entrada gratuita, público terá à disposição oficinas, peça teatral, feira de artesanato e gastronomia, além de música ao vivo

03 dezembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Casarão da Memória promove 'Festival de Natal' no próximo sábadoCasarão da Memória promove 'Festival de Natal' no próximo sábado - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 – Centro) recebe no próximo sábado (06/12) mais uma edição do “Festival de Natal”. Realizado pela Secretaria de Cultura de Suzano, o evento será das 11 às 17 horas e reunirá apresentação teatral, oficinas de pintura e de decoração em biscoitos, feira de artesanato e gastronômica, além de música ao vivo.

A programação tem início às 11 horas com a apresentação teatral “As Memórias da Casa”, encenada pelo grupo O Gato Gago. O espetáculo, construído de forma lúdica, apresenta ao público a trajetória do imóvel centenário e as histórias preservadas ao longo do tempo. Uma hora depois, ao meio-dia, será realizada a oficina de “Pintura em Escapulário de Natal para porta”, ministrada pela professora Bruna Husith, do ateliê “É de Família”. A atividade contará com dez vagas.

Simultaneamente, o Café Ferrovia abre as portas ofertando feijoada caseira. Durante o almoço, os presentes poderão aproveitar o “Samba das Minas”, que agita o espaço com um repertório cheio de energia. Na sequência, ocorre a oficina “Decoração em Biscoitos de Natal”, conduzida pela professora Rosy Leão. Com 20 vagas disponíveis. Para participar das oficinas os interessados devem comparecer com uma de antecedência e retirar o ingresso na recepção do Casarão com a funcionária Michele.

Encerrando o festival, às 16 horas, as crianças poderão participar de uma contação de história com o Papai Noel, trazendo magia natalina para fechar a programação. Durante todo o dia, as feiras de artesanato e gastronomia estarão em funcionamento, oferecendo peças artesanais ideais para presentes de Natal e diversas opções de alimentação, como pastéis, crepes crocantes e outras comidas típicas da época.

“Fomentar festivais que reúnam a comunidade em momentos de celebração é fundamental para fortalecer nossos vínculos culturais e a memória da cidade”, destacou a diretora do Casarão, Rita Paiva.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, reforçou a importância da iniciativa. “Os munícipes terão à disposição uma ampla programação cultural, com atividades que atendem desde as crianças até os adultos e a melhor idade. Espero que todos aproveitem o festival e sintam a magia do Natal em cada apresentação. Será um momento de convivência, arte e diversão para todas as idades. Convido toda a população a participar e celebrar conosco este período tão especial”, falou.

