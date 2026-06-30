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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Cidades

Casarão das Artes recebe 2ª edição do 'Expressão Urbana' do Profart

Público poderá participar gratuitamente de programação com apresentações de 'street dance', música e criação de arte urbana ao vivo

30 junho 2026 - 16h46Por De Suzano
Casarão das Artes recebe 2ª edição do 'Expressão Urbana' do ProfartCasarão das Artes recebe 2ª edição do 'Expressão Urbana' do Profart - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 – Centro) recebe neste sábado (04/07) a 2ª edição do evento “Expressão Urbana”, realizado pelo Programa de Formação Artística (Profart), da Secretaria de Cultura de Suzano. A atividade será aberta ao público e contará com apresentações de “street dance”, intervenções artísticas em muros e atrações musicais, fortalecendo a valorização da arte urbana na cidade.

A programação será realizada dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Moriconi e busca dar visibilidade ao trabalho desenvolvido ao longo das oficinas, proporcionando aos alunos a oportunidade de apresentar ao público parte do processo de formação artística vivenciado nos equipamentos culturais do município.

As apresentações das oficinas de “street dance” serão conduzidas por alunos dos centros culturais Moriconi, Boa Vista e Jardim Colorado e do Centro de Educação e Artes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul. Já a criação artística em graffiti será realizada pelos estudantes do Moriconi, Boa Vista e Jardim Colorado, com pintura em muro no espaço cultural.

A segunda edição também contará com a participação do artista plástico Edson Júnior, que vai conduzir a pintura no muro e acompanhar o desenvolvimento da produção visual junto com os participantes. A ação reforça o graffiti como expressão artística ligada à identidade urbana, à criatividade e à ocupação positiva dos espaços públicos.

Além das apresentações de dança e da intervenção visual, o público poderá acompanhar atrações musicais nos intervalos, com repertórios de diferentes estilos e artistas. A proposta é transformar o Casarão das Artes em um espaço de convivência, troca de experiências e integração entre os alunos, familiares, artistas e a comunidade.

A coordenadora das oficinas culturais, Alessandra Dunia, destacou que o evento representa mais uma oportunidade para evidenciar o papel do Profart. “O ‘Expressão Urbana’ permite que os alunos sejam protagonistas e mostrem ao público tudo aquilo que vêm desenvolvendo nas oficinas. Mais do que uma apresentação, é um momento de vivência cultural, de troca e de valorização das diferentes formas de arte presentes na cidade”, afirmou.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população às manifestações artísticas. “A cultura urbana tem uma força muito grande porque dialoga diretamente com a juventude, com os territórios e com a identidade da cidade. Quando promovemos um evento como este, estamos valorizando talentos, incentivando a formação artística e mostrando que os espaços públicos de cultura são lugares de encontro, criação e pertencimento”, destacou.

O Profart é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e oferece oficinas gratuitas em diferentes linguagens nos equipamentos de Suzano. As atividades contribuem para a formação de novos artistas, ampliam o acesso da população à cultura e fortalecem a ocupação dos espaços municipais com programação diversa e aberta à comunidade. Mais informações podem ser obtidas na central do Profart, por meio do telefone (11) 4746-4414. 

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