Obras de saneamento avançam no Recreio Sertãozinho para beneficiar 2,5 mil famílias

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) seguem avançando com as obras que têm proporcionado universalização do saneamento básico na cidade. Uma das frentes de atuação da companhia tem avançado para o Recreio Sertãozinho, bairro da região norte, onde o prefeito Pedro Ishi esteve nesta terça-feira (30/06), para vistoriar serviços que garantirão a implantação de 5,8 quilômetros de rede coletora de esgoto até o fim do ano, beneficiando 2,5 mil famílias.

Nesta oportunidade, o chefe do Executivo esteve acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. Por parte da empresa, estiveram presentes o diretor Regional Leste, Alexandre Domingues Marques; o gerente comercial, Leonard Camargo Freire de Almeida; o gerente de Engenharia, Celso Gonçalves Arado; e a coordenadora do Polo de Manutenção de Suzano, Jocelma Gonçalves da Silva.

As atividades contarão com um investimento de R$ 6.7 milhões por parte da Sabesp e contemplarão as seguintes vias: rua Norma da Silva Brasil; estrada João Carlos de Oliveira; rua João Mendonça da Silva; estrada Takashi Kobata; estrada Portão do Honda; rua governador André Franco Montoro; rua Lázaro Marçal de Camargo; e rua F.

Os recursos destinados para esta localidade fazem parte dos esforços que estão ampliando a infraestrutura de esgotamento sanitário de Suzano. Como exemplo deste compromisso tanto da administração municipal quanto da Sabesp, foi inaugurado no último mês de maio uma nova ala da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e confirmada a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade, que somam R$ 306 milhões em investimentos e atenderão 116 mil moradores.

Para alinhar o cronograma de trabalho junto à prefeitura, a Sabesp apresentou um balanço das obras em andamento durante encontro realizado com o prefeito Pedro Ishi no mês de março, onde já havia sido projetado esse avanço dos trabalhos.

Na ocasião, foram destacados os 82 quilômetros de obras lineares em andamento ou prestes a começar em Suzano, além dos 44,5 quilômetros que devem ser concluídos neste ano, resultando em mais 17 mil domicílios com encaminhamento de esgoto para tratamento, totalizando 36,2 mil desde 2025. Entre os bairros contemplados com essa atuação, podem ser citados Chácara São Judas Thadeu, Chácara Nossa Senhora Aparecida II, Chácara Nossa Senhora Aparecida III e Jardim São Bernardino.

O prefeito afirmou que a parceria com a Sabesp tem proporcionado avanços significativos na infraestrutura voltada ao saneamento básico. “Estamos avançando com as obras por todos os cantos do município, para levar a rede de esgoto e de abastecimento de água às localidades que ainda não contavam com esses serviços. Seguiremos com o trabalho e fortalecendo nossa parceria com a Sabesp, para garantir mais qualidade de vida para a população”, declarou Pedro Ishi.