Centro de Convivência promove 2º Piquenique Musical

Os participantes dos cursos e oficinas do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti não desanimaram com o tempo fechado e participaram do 2º Piquenique Musical, uma atividade especial com música, dança, comida e muita amizade.

A ação teve música e cantoria com o professor Marcos Lima, que acompanhou o grupo ao som de guitarra, tocando músicas populares, além de uma roda de conversa. "Esta é a segunda vez que os participantes planejam o Piquenique Musical. A primeira edição aconteceu em outubro do ano passado. Esta é uma atividade que visa garantir a alegria e a integração dos frequentadores", explicou a coordenadora do Centro de Convivência, Adelaide Fisher.

Para ela, é muito importante a participação do público da melhor idade em atividades desse tipo. “Temos como objetivo a integração e o despertar da criatividade de nossos participantes. Sempre estamos buscando novas maneiras para entretê-los e oferecer mais qualidade de vida”, explicou.

O endereço do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti é rua Benjamin Constant, 1.334, no centro de Suzano. No local, diversos cursos e oficinas são realizados. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4747-8064.