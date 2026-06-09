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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Cidades

Centrus tem nova edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta-feira

Ação especial oferece orientação profissional e encaminha pessoas com deficiência para oportunidades no mercado de trabalho de Suzano e região

09 junho 2026 - 16h12Por De Suzano
Os atendimentos serão realizados por livre demanda, das 9 às 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista.Os atendimentos serão realizados por livre demanda, das 9 às 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano realiza, nesta quinta-feira (11/06), mais uma edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), iniciativa que ajuda no encaminhamento de pessoas com deficiência (PCDs) para o mercado de trabalho. Os atendimentos serão realizados por livre demanda, das 9 às 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista.

Promovido mensalmente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o PEI chega à 10ª edição em junho, consolidando-se como uma importante política pública de inclusão.

Durante a ação, os participantes passam por entrevistas individualizadas e recebem orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual. O atendimento busca aproximar os profissionais das oportunidades disponíveis em Suzano e em cidades da região.

Para participar, basta apresentar CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e documento que comprove a deficiência, como laudo médico, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em ampliar o acesso de todos os públicos às oportunidades de emprego, com atenção especial às pessoas com deficiência. Até a última edição, realizada em maio, 69 pessoas foram encaminhadas diretamente para entrevistas de emprego, sendo nove somente na ação passada.

Além do atendimento aos profissionais, o PEI também fortalece o diálogo com o setor produtivo. Empresas interessadas em integrar a rede de inclusão e disponibilizar oportunidades para pessoas com deficiência podem se cadastrar pelo link http://bit.ly/PEIempresas, contribuindo para ampliar a conexão entre vagas de trabalho e potenciais talentos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou a importância da parceria com o governo estadual para a continuidade do programa em Suzano. “O PEI é uma iniciativa fundamental porque une orientação, acolhimento e encaminhamento profissional. Mais do que aproximar candidatos das empresas, o programa reforça que a inclusão também deve estar presente no mundo do trabalho, garantindo oportunidades e valorizando as competências das pessoas com deficiência”, afirmou.

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