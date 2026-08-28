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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Agosto Lilás

Cerimônia no Cineteatro encerra projeto voltado à saúde emocional de mulheres policiais e guardas

Primeira-dama Déborah Ishi participou do evento que celebrou sucesso desta iniciativa pioneira do Alto Tietê, promovido pela parceria entre prefeitura, Cravi e Aamae

28 agosto 2026 - 17h02Por de Suzano
Primeira-dama Déborah Ishi participou do evento que celebrou sucesso desta iniciativa pioneira do Alto Tietê, promovido pela parceria entre prefeitura, Cravi e AamaePrimeira-dama Déborah Ishi participou do evento que celebrou sucesso desta iniciativa pioneira do Alto Tietê, promovido pela parceria entre prefeitura, Cravi e Aamae - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Cineteatro Wilma Bentivegna recebeu nesta sexta-feira (28/08) a cerimônia que marcou a conclusão do projeto “Elas na Linha de Frente”, desenvolvido de forma pioneira em Suzano e região para garantir suporte emocional de mulheres policiais e guardas civis.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Ishi, participou do evento que celebrou o sucesso desta iniciativa, realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano, o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) e a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae).

As participantes foram homenageadas com registro de sua autodescrição logo na entrada, como forma de dar visibilidade aos objetivos desta proposta, que proporcionou diálogos, orientações e troca de experiências sobre vida, trabalho, angústias e perspectivas, com apoio de profissionais de diferentes áreas.

A rede de apoio que foi criada em torno deste trabalho aconteceu a partir da organização de seis encontros na sede do Cravi em Suzano, no subsolo do Paço Municipal, onde as mulheres puderam falar abertamente sobre questões que as afligem no dia a dia, com uma escuta qualificada e um espaço de acolhimento.

Diante do impacto do projeto e da representatividade do evento, que acontece em meio às atividades do “Agosto Lilás”, de combate à violência contra a mulher, também participaram a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, Silmara Marcelino; o comandante da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), André Cavalari; e a advogada Patrícia Braga, representando a 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Pelos órgãos envolvidos, estiveram presentes a coordenadora do Cravi, Márcia Inácio; a presidente da Aamae, Silvia Rangel, e as psicólogas Alessa Santana, Mariana do Nascimento, Talita Rodrigues e Magna Damasceno.

Repercussão

Uma das participantes do projeto foi a ex-comandante da GCM e Classe Distinta Rosemary Caxito, que representou a corporação na cerimônia junto do também Classe Distinta Ewerton Albuquerque. Ela elogiou toda a equipe que esteve envolvida na iniciativa. “Foi muito bom estar num espaço em que tinham pessoas prontas e receptivas para falar com as agentes sobre diversos assuntos importantes para nós, enquanto profissionais e enquanto mulheres”, declarou Rosemary.

A coordenadora do Cravi afirmou que a proposta foi justamente deixar as mulheres muito à vontade para ouví-las e confortá-las. “Promovemos um atendimento humanizado que garante uma escuta qualificada e sem julgamentos. Nossa proposta é acolher e promover o amparo que todas precisavam”, declarou Márcia.

A presidente da Aamae reforçou que o sucesso da iniciativa pode fazer esse projeto chegar ainda mais longe. “Queremos alcançar ainda mais mulheres e continuar cuidando de quem cuida da gente no dia a dia. Independente das fardas e das escolhas, as agentes são mulheres como todas as outras e precisam desse apoio”, pontuou Silvia.

Por sua vez, a primeira-dama ressaltou o simbolismo desse evento. “Estamos organizando uma cerimônia para celebrar esse projeto justamente no Dia do Voluntariado, que tem tudo a ver com o trabalho desenvolvido pela Aamae. Por isso, queria cumprimentar a presidente Silvia Rangel e toda a sua equipe, não só por esse trabalho, mas por todas as ações que são realizadas em Suzano, impulsionadas com parcerias como essa, realizada junto ao Cravi”, frisou Déborah.

O Cravi

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) é um programa do governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, que oferece atendimento gratuito, sigiloso e humanizado a vítimas diretas e indiretas de violência, por meio do apoio psicossocial e orientação jurídica. Em Suzano, funciona nas salas 14 e 15 do subsolo do Paço Municipal, na rua Baruel, 501, no centro, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O telefone de contato, pelo WhatsApp, é (11) 95190-0446.

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