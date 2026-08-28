Saspe e Magic City preparam curso voltado à hotelaria com 15 vagas disponíveis

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) inicia nesta segunda-feira (31/08) as inscrições para o programa “Talentos da Hotelaria”, que será desenvolvido em parceria com a empresa Magic City. Os interessados nas 15 vagas que serão disponibilizadas devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) a partir das 8 horas, portando documento de identidade, CPF e comprovante de residência de Suzano.

As aulas ocorrerão entre os dias 15 de setembro e 29 de outubro, sempre às terças e quintas-feiras, das 8 às 11 horas, totalizando 42 horas de duração. O objetivo é desenvolver competências práticas e comportamentais importantes para o atendimento ao público e para as diferentes áreas que compõem a operação hoteleira, ampliando as possibilidades de qualificação, empregabilidade e inserção profissional dos participantes.

Ao longo do curso serão trabalhados conteúdos relacionados a diferentes especializações inerentes ao segmento, incluindo “Atendimento ao cliente”; “Recepção e serviços de hospedagem”; “Hospitalidade”; “Rotinas e atribuições de camareira”; “Alimentos e Bebidas (A&B)”; e “Eventos”. A proposta é oferecer conhecimentos e habilidades essenciais para a atuação profissional, aproximando a formação às práticas adotadas no mercado de trabalho.

Ao final da capacitação, em 29 de outubro, os participantes realizarão uma visita técnica às dependências do Magic City, em Palmeiras, para ter contato direto com a estrutura e a dinâmica do setor. Na mesma ocasião, será realizada a entrega dos certificados de conclusão do programa.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que o curso de hotelaria é um diferencial no mercado. “O aprendizado sobre as técnicas necessárias para lidar com o público ampliam as perspectivas profissionais neste setor. Assim, além de garantirmos oportunidade e qualificação para os munícipes que buscam essa carreira, também beneficiamos os hóspedes com melhoria dos serviços”, declarou.

Já a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, destacou que a iniciativa garantirá mais conhecimento para os interessados nesta área. “Este curso abordará conteúdos variados sobre as exigências do mercado para absorver este perfil profissional. Neste sentido, as aulas serão muito importantes para que os participantes sejam apresentados às especificidades do setor, de forma que possam aproveitar as vagas que forem abertas por empresas do ramo”, ressaltou.