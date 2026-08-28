Teatro de Fantoche orienta mais de mil alunos da rede municipal sobre segurança no trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana segue com atividades para reforçar a conscientização sobre condução segura junto à população, ampliando o alcance do trabalho inclusive para crianças da rede municipal de ensino. Por meio de mais uma edição do Teatro de Fantoche, mais 1.092 alunos de quatro escolas da cidade tiveram a oportunidade de aprender as leis de trânsito de forma lúdica e divertida ao longo desta semana.

O novo ciclo de ações contemplou 337 alunos da Escola Municipal Augustinha Raphaela Maida Molteni, do Jardim Natal, na segunda-feira (24/08); 221 da Escola Municipal Angela Martins de Oliveira, do Jardim Dora, e 129 da Escola Municipal Chácara Duchen, na terça-feira (25/08); e outros 405 da Escola Municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães, do Jardim São Bernardino, na quarta-feira (26/08). As atividades ocorreram nas próprias unidades, com exceção da escola do Jardim Dora, cujos alunos viram a apresentação na unidade da Chácara Duchen.

Desenvolvida em parceria com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar, a proposta tem como objetivo compartilhar com estudantes do Ensino Fundamental I, com idade entre 6 a 10 anos, reflexões sobre empatia e respeito às diferenças. A ideia é que as crianças se tornem multiplicadoras dos ensinamentos, repassando tudo o que foi aprendido pela apresentação de fantoches com todas as pessoas que fazem parte do seu convívio, por isso, o departamento de Educação para o Trânsito da prefeitura tem proporcionado essas atrações de forma periódica ao longo do ano.

Atividades anteriores

No último mês de maio, 509 alunos de cinco escolas foram contemplados. Na ocasião, o trabalho alcançou as Escolas Municipais Professor Antonio Maschietto (100); Toshio Utiyama (111); Professora Neyde Pião Vidal (121); Professora Nizilda Alves de Godoy (92); e Samira Antoun Bou Assi (85).

No ano passado, o Teatro de Fantoche foi ofertado para quase 3 mil crianças das escolas municipais, por meio das atrações organizadas pela programação da campanha “Maio Amarelo” e outras distribuídas ao longo do segundo semestre, nos meses de agosto, setembro e outubro.

O secretário Claudinei Galo destacou a importância de reforçar a cultura de segurança com os alunos. “Nosso propósito é promover os conceitos básicos sobre a conduta adequada no trânsito para que essas lições façam parte da formação das crianças. Assim, fazemos com que eles compartilhem com seus pais tudo o que aprenderam e se preparem para serem motoristas mais conscientes no futuro”, ressaltou o titular da pasta.