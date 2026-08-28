Meio Ambiente se aproxima de 1,3 mil castrações no ano após ação no Max Feffer com SPMar

A Prefeitura de Suzano se aproximou de alcançar a marca de 1,3 mil castrações no ano com os serviços proporcionados durante uma ação realizada nesta sexta-feira (28/08) no Parque Municipal Max Feffer, que foi desenvolvida a partir de uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a concessionária SPMar. Nesta oportunidade, 25 cães e 25 gatos foram atendidos, inclusive com o serviço de Registro Geral Animal (RG Animal), com entrega de pingente que traz um QR Code com as principais informações referentes aos pets.

A atividade contemplou os animais com e sem tutores que ficam nos bairros Jardim Suzanópolis e Jardim Monte Cristo, justamente porque o trabalho integra o conjunto de contrapartidas relacionadas às obras no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que estão sendo conduzidas pela SPMar.

A ação desta sexta-feira complementa os atendimentos que estão sendo proporcionados desde o início do ano pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do setor de Bem-Estar Animal, que estão alcançando as três regiões da cidade.

O trabalho desenvolvido com os mutirões organizados em 2026 já garantiram, por exemplo, a castração de 150 animais em janeiro, 130 em fevereiro, 175 em março, 148 em abril, 180 em maio, 149 em junho, 150 em julho e 148 em agosto. Entre os bairros atendidos podem ser citados Jardim Europa, Miguel Badra, Vila Ipelândia e Vila Sol Nascente, além da ação realizada no distrito de Palmeiras.

Novas ações

Para participar das futuras ações, é necessário fazer a inscrição por meio do link http://bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Para concluir o cadastro, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A inscrição antecipada permite que a secretaria organize o fluxo de atendimentos e garanta as condições sanitárias adequadas para as cirurgias. Após o cadastro, os tutores recebem, exclusivamente por WhatsApp, informações sobre a data, o horário e o local do procedimento.

Vale destacar que a castração é uma das principais medidas utilizadas para auxiliar no controle populacional de cães e gatos, além de contribuir para a promoção da saúde e para a prevenção do abandono. As ações descentralizadas permitem aproximar os serviços públicos dos moradores e estimulam os cuidados permanentes com a saúde e o bem-estar dos animais.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, destacou a importância da continuidade das ações em diferentes bairros. “Os mutirões permitem que a gente leve esse atendimento para mais perto da população e amplie o acesso à castração. É um trabalho relevante tanto para a saúde e o bem-estar dos animais quanto para o controle populacional, e seguimos avançando com essas ações em diferentes regiões de Suzano”, afirmou.