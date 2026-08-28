Palestras sobre violência contra a mulher alcançam mais de 700 alunos do Sesi

O Departamento da Mulher de Suzano, da Secretaria Municipal de Governo, promoveu, nas últimas terça e quinta-feira (25 e 27/08), algumas palestras em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), que reuniram 732 alunos e adolescentes no auditório da instituição, que fica no Jardim Imperador. A programação abordou a eficácia da Lei Maria da Penha (lei federal nº 11.340/2006), os instrumentos existentes no município para coibir a violência contra as mulheres e temas como bullying, cyberbullying e pedofilia.

Na terça-feira (25/08), foram realizadas três palestras, com cerca de 120 estudantes em cada encontro. Já nesta quinta (27/08), outras duas apresentações reuniram 372 jovens. As atividades foram realizadas a convite do Sesi e tiveram a condução da coordenadora do Departamento da Mulher de Suzano, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados (OAB) de Suzano e responsável pela Sala Rosa na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, Maria Margarida Mesquita.

“Falar sobre violência, respeito e os mecanismos de proteção desde cedo é fundamental para formar uma sociedade mais consciente. Nosso objetivo é orientar os jovens para que saibam identificar situações de violência, conheçam seus direitos e também entendam a importância de combater práticas como o bullying e o cyberbullying”, afirmou Margarida.