Cetes Ambiental atua em Suzano há cinco anos

A Cetes Ambiental é uma empresa de Consultoria de Engenharia Ambiental, especializada em transporte de resíduos perigosos e atua em Suzano há cinco anos e conta com profissionais altamente capacitados nas áreas: Comercial, Técnica e de Logística.

O diretor da empresa, engenheiro químico José Cláudio G. Silva, relata que a Cetes Ambiental tem como missão oferecer aos seus clientes, quer seja micro, pequeno, médio ou de grande porte, a melhor tecnologia de disposição de resíduos à um custo-benefício, que o incentive a atender todas as legislações ambientais vigentes no País e que tem como objetivo para a empresa ser reconhecida no mercado Ambiental, como sendo uma empresa confiável e eficiente nos seus propósitos.

Além da coleta, transporte e destinação de resíduos perigosos e não perigosos, a Cetes Ambiental oferece consultoria à seus clientes no desenvolvimento de projetos de estações de armazenamento de resíduos, licenciamentos e documentos ambientais junto à Cetesb e Ibama, elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS), Treinamentos e palestras ambientais.

O engenheiro José Cláudio, afirma que ainda há muita falta de informação para as empresas destinarem seus resíduos adequadamente, e que a Cetes Ambiental atua justamente nesta necessidade, apresentando aos seus clientes uma gama de serviços, que possam lhe trazer tranquilidade, cuidando desde a regularização da documentação junto aos órgãos fiscalizadores, principalmente a Cetesb, como a solicitação do Cadri, (documento obrigatório para destinação de resíduos perigosos), cuidando de toda a documentação legal para o transporte dos resíduos, destinando os resíduos para empresas parceiras devidamente licenciadas e apresentando o Certificado de Destinação dos Resíduos.

A Cetes Ambiental, tem como diferencial no mercado o pronto atendimento as solicitações de seus clientes, em menos de 24 horas após o cliente ter contatado a empresa, a proposta comercial é entregue à ele, com o descritivos de todos os custos e escopo dos trabalhos à serem desenvolvidos, sendo este cliente pessoa física ou jurídica.

A Cetes Ambiental disponibiliza de uma frota de veículos, para atender qualquer demanda de volume de resíduos seja ela pequena ou grande, e conta com um seguro ambiental, para salvaguardar seus clientes de qualquer custo adicional em caso de um acidente durante o transporte dos resíduos até a disposição final.

Em Suzano, a empresa é situada na Rua Cássia Francisco, 224 – Sítio São José. Para entrar em contato, basta ligar nos seguintes números: 4292-1049/4292-1100.

Para mais informações, basta acessar o site da Cetes Ambiental: www.cetesambiental.com.br