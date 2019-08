CEU Gardênia recebe primeira edição do projeto Cultura Presente Especial

Com três anos de execução em Suzano, o projeto Cultura Presente, que leva artistas para os mais diversos centros culturais e parques da cidade, passa a ter um formato ampliado a partir deste domingo (25). Intitulado de Cultura Presente Especial, terá como foco colocar múltiplas linhagens artísticas em um único dia em algum equipamento público. Essa primeira edição acontecerá no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, das 8 às 18 horas.

Dentro da programação e trazendo convergência entre os segmentos artísticos e culturais, está a exposição “Artes Urbanas”, de curadoria da coordenadora de artes plásticas da Secretaria Municipal da Cultura de Suzano, Aline Baliberdin. Essa mostra tem fotos de Alê Bulgarelli, Thiago Silva e Gabriel Peleji, todos fotógrafos da zona leste e frequentadores do CEU, que registraram o cotidiano da unidade e de outros lugares de São Paulo.

A primeira atividade do dia é uma aula de zumba, que será dada por professores do Projeto de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), às 8 horas. Em seguida, às 9 horas, os alunos de teatro do CEU fazem uma apresentação na caixa cênica. Às 10 horas, o mestre Muvuca conduz uma roda de capoeira. E a partir do meio-dia, o músico Ronei Seixas presta um tributo ao cantor baiano Raul Seixas.

A tradicional Batalha do Conhecimento também faz parte desse Cultura Presente Especial, e com ela apresentações de rap. A partir das 16h30, o coletivo Tempo Bom faz uma discotecagem de músicas dos anos 60, 70, 80 e 90, relembrando os tempos áureos dos clássicos bailes, encerrando o evento.

“Essa atividade agregará artistas locais e convidados, permitindo um grande movimento de troca artística e também promovendo acesso da população à cultura e lazer”, disse o secretário da Cultura de Suzano, Geraldo Garippo. O CEU fica na rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul. O próximo Cultura Presente Especial ocorrerá no primeiro domingo de setembro (8), no Parque Max Feffer. Na oportunidade, o tema será Cultura Popular e estão previstas atividades como congada, roda de capoeira, samba, entre outras.