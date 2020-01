Cidade Edson passa por serviços de recapeamento

O bairro Cidade Edson, na região central de Suzano, recebe nesta semana serviços de recapeamento. Ao todo, três quilômetros serão revitalizados, contemplando as ruas Tókio, Bahe Macedo e Lobato. Depois da manutenção asfáltica, as vias deverão receber ainda serviços de zeladoria, como limpeza, capinação e troca da iluminação pública, além da sinalização vertical e horizontal.

As intervenções na rua Tókio já foram concluídas, conferindo mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres da região. Além desta via, nesta semana, os trabalhos seguem a todo vapor na rua Lobato, que conta com mais de 1,2 quilômetros de extensão. Juntas, essas duas ruas somam 2,5 quilômetros de área revitalizada por meio do novo recapeamento, que também chegará à rua Bahe Macedo nos próximos dias.

Os serviços são realizados pela empresa Oestevalle Pavimentação, com acompanhamento da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). O investimento total é de R$ 1.570.413,78.

Ainda na região central, a Rua Baruel também passa por melhorias. Por lá, os trabalhos estão concentrados na recuperação de guias e sarjetas, antes de se executar o serviço completo, que prevê fresagem e aplicação de asfalto quente.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a manutenção contempla vias importantes e representam mais qualidade à mobilidade urbana do suzanense. “Trabalhamos para levar este tipo de melhoria a todos os cantos da cidade. A região central é diariamente impactada pelo tráfego de veículos, sendo que a rua Baruel e as vias do Cidade Edson são corredores importantes para centenas de suzanenses que moram na área e que também se deslocam aos bairros da região sul, onde recentemente também executamos serviços no Jardim do Bosque e estamos realizando do Jardim do Lago”, comentou.