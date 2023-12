Cidades da região ficam fora da lista das 10 mais violentas; 5 reduzem índice de crimes

Cinco, das dez cidades do Alto Tietê, reduziram o índice de exposição aos crimes violentos de 2021 para 2022 conforme novo relatório divulgado pelo Instituto Sou da Paz nesta semana. Outras duas cidades registraram aumento no índice e três não possuem dados por ter menos de 50 mil habitantes.

Vale ressaltar que Itaquá figurava entre as dez cidades com o maior índice de violência do Estado em 2021 e saiu da lista no ranking divulgado nesta semana referente a 2022.

O dado é do Índice de Exposição aos Crimes Violentos (IECV), elaborado pelo Instituto Sou da Paz a partir de números de 2022 da Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Redução

A maior redução foi registrada em Arujá, que caiu 1,02 pontos, passando de 10,55 para 9,53.

As outras quatro cidades que registraram queda, o número é menos de um ponto. Poá teve queda de 0,82 pontos, passando de 11,09 para 10,27.

Itaquá reduziu 0,75, passando de 12,21 para 11,46. Vale lembrar que a cidade saiu da lista das dez cidades mais violentas.

Suzano e Mogi aparecem com números semelhantes. Em Suzano caiu de 10,71 para 10,33, e em Mogi caiu de 6,42 para 6,05.

Aumento

O maior aumento foi registrado em Santa Isabel, que cresceu 2,14 pontos, passando de 5,06 para 7,2. E Ferraz cresceu 1,86, passando de 10,16 para 12,02.

Biritiba, Guararema e Salesópolis não aparecem no ranking por terem menos de 50 mil habitantes.

Estado

O levantamento do Sou da Paz aponta que as cidades mais violentas do estado estão no litoral, segundo indicadores que reúne registros de roubos, estupros e homicídios.

Peruíbe, Caraguatatuba, Mongaguá e Ubatuba estão entre os cinco municípios com os maiores índices de crimes praticados com violência, tendência que tem se repetido nos últimos anos na região.

O topo da lista das cidades mais violentas do Estado é ocupado por Peruíbe, que já liderava o indicador em 2021.

A cidade de 68,3 mil habitantes registrou no ano passado 10 homicídios, 52 estupros e 411 roubos.

Na outra ponta, com 50 mil habitantes, Capivari registrou dois homicídios, dois estupros e 23 roubos e foi considerada a mais segura do Estado.

“Entendemos que ainda que todos estes crimes violentos sejam graves, reconhecemos que eles possuem padrões de ocorrência e níveis de gravidade distintos. Portanto, atribuímos diferentes pesos às dimensões de crimes contra a vida, crimes contra a dignidade sexual e crimes patrimoniais, por entendermos que os crimes violentos contra vida, ainda que menos frequentes, são os mais graves frente aos crimes contra a dignidade sexual e patrimoniais, inclusive em suas implicações penais”, explica o Sou da Paz.