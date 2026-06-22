Prefeito anuncia pavimentação de avenida no Jardim Gardênia Azul

A avenida Deputado José de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul Gleba II, região norte de Suzano, vai receber pavimentação com bloquetes intertravados. O anúncio foi feito pelo prefeito Pedro Ishi no último sábado (20/06), durante a entrega da 1ª fase do projeto de plantio e horta comunitária em uma faixa de dutos da Transpetro no cruzamento da via com a estrada Portão do Honda.

Na ocasião, ele assinou a ordem de serviço para dar início ao processo licitatório que vai viabilizar a pavimentação. A intervenção representa uma nova etapa do trabalho de melhorias e modernização do bairro, que tem recebido importantes investimentos nos últimos anos.

Além da futura obra, Pedro Ishi também anunciou outras ações previstas para a região, como a implantação de iluminação 100% em LED, tratativas com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para ampliação da rede de captação de esgoto e a realização de serviços de zeladoria, incluindo capinação, pintura de sinalização viária e demais ações de manutenção urbana.

O novo anúncio se soma a outras conquistas recentes do bairro. Em fevereiro, a Prefeitura de Suzano entregou 180 matrículas de unidades habitacionais para moradores do Jardim Panorama, na mesma região, encerrando uma etapa do processo de regularização fundiária que alcançou 465 lotes na região. A iniciativa consolidou uma luta histórica da comunidade e contou com o trabalho da equipe técnica da Diretoria de Habitação, da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, que também contribuiu para a criação da Associação dos Moradores do Alto da Guadalupe (Amag).

O bairro também vem recebendo avanços em serviços públicos desde 2017, como a implantação da coleta seletiva de lixo. Em 2021, a administração municipal anunciou a regularização das redes de abastecimento de água para 2,9 mil famílias da região.

Transpetro

Durante o evento do último sábado, a Prefeitura também entregou a 1ª fase do projeto de plantio e horta comunitária na faixa de dutos da Transpetro. O espaço recebeu mais de 20 mudas de árvores e uma horta comunitária, que será cuidada e utilizada pela população local. Para o segundo semestre, a área também deve ser contemplada com novos equipamentos de lazer e convivência, incluindo playground para as crianças, quadra poliesportiva e academia ao ar livre.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que a pavimentação da avenida Deputado José de Souza Candido representa um avanço importante para a mobilidade e para a qualidade de vida dos moradores. “A revitalização desta via é uma demanda significativa e faz parte de um conjunto de melhorias que a administração municipal vem construindo para a região. Além da pavimentação, seguimos atuando com zeladoria, iluminação, plantio e outras ações que transformam o bairro e atende diretamente a população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o anúncio dá continuidade ao compromisso firmado com os moradores. “Todas essas melhorias fazem parte de um trabalho que vem sendo construído há anos com a população do bairro. A futura pavimentação da avenida Deputado José de Souza Candido é uma conquista muito importante e se soma à horta comunitária, ao plantio de mudas e às demais ações de manutenção. Esse trabalho começou ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e agora seguimos dando continuidade, com novas entregas e projetos para melhorar a vida das famílias”, destacou.

Também participaram do evento a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; os secretários Renata Priscila Magalhães (Educação), Alex Santos (Governo), André Chiang (Meio Ambiente) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); os vereadores André Marcos de Abreu, o Pacola, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.