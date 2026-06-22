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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Cidades

Complexo Portelão recebe abertura da 2ª Copa Gospel 2026

Evento reuniu representantes das 32 equipes que vão disputar a competição, além do prefeito Pedro Ishi e demais autoridades municipais

22 junho 2026 - 17h04Por De Suzano
Complexo Portelão recebe abertura da 2ª Copa Gospel 2026Complexo Portelão recebe abertura da 2ª Copa Gospel 2026 - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, recebeu no último sábado (20/06) a cerimônia de abertura da 2ª Copa Gospel 2026. O evento teve início às 19 horas e contou com as presenças de representantes das 32 equipes que vão disputar o torneio, além do prefeito de Suzano, Pedro Ishi.

A competição será disputada por times ligados a igrejas e comunidades religiosas, reforçando a proposta de unir esporte, fé, convivência e integração entre os participantes. As equipes estão divididas em oito grupos, com quatro times em cada chave. Seguindo o formato tradicional de torneios de futebol, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a próxima fase.

A estreia está marcada para o dia 4 de julho, primeiro fim de semana do mês. No Portelão, o jogo de abertura será realizado às 9 horas, entre Primeira Igreja Batista de Poá e CCB Jardim Cacique, equipes que integram o grupo A. No mesmo dia e horário, na quadra do Sesc, também se enfrentam os outros dois times da chave: Igreja Conexão Garage Vinha e Comunidade Cristã Semear.
O secretário municipal de Governo, Alex Santos, pasta responsável pela organização do evento, destacou que a realização da 2ª Copa Gospel reforça o compromisso da administração municipal com ações que aproximam o poder público das comunidades. “O torneio é uma oportunidade de reunir diferentes igrejas em torno de uma iniciativa positiva, que valoriza o esporte, a fé e o espírito de união. Nossa missão, enquanto Secretaria de Governo, é construir pontes com a população e apoiar projetos com este objetivo”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância da competição como forma de fortalecer o vínculo entre as comunidades religiosas e incentivar a prática esportiva no município. “A Copa Gospel é uma competição que vai muito além do resultado dentro de quadra. Ela representa união, respeito, amizade e integração entre as igrejas, utilizando o esporte como ferramenta de convivência e promoção de valores. É uma alegria ver tantas equipes participando desta segunda edição e fortalecendo esse projeto em Suzano”, afirmou.

Além do prefeito, participaram da cerimônia a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; os secretários municipais de Governo, Alex Santos, de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

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