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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Cidades

'Saúde Itinerante' realiza 344 atendimentos durante ação no fim de semana

Iniciativa promovida pela Secretaria de Saúde de Suzano levou consultas, vacinação, exames e diversos serviços gratuitos aos moradores da região da Fazenda Aya

22 junho 2026 - 16h06Por De Suzano
Iniciativa promovida pela Secretaria de Saúde de Suzano levou consultas, vacinação, exames e diversos serviços gratuitos aos moradores da região da Fazenda AyaIniciativa promovida pela Secretaria de Saúde de Suzano levou consultas, vacinação, exames e diversos serviços gratuitos aos moradores da região da Fazenda Aya - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou, no último sábado (20/06), mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante”, que levou uma ampla oferta de serviços gratuitos à população da região da Fazenda Aya. Promovida na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, a iniciativa contabilizou 344 atendimentos ao longo do dia.

Ao todo, foram realizadas 67 consultas médicas, cinco consultas de enfermagem, 54 aferições de pressão arterial, 47 testes de glicemia capilar (dextro), 24 avaliações odontológicas, 37 sessões de auriculoterapia, além de 25 solicitações de exames laboratoriais, oito coletas de exames laboratoriais, cinco coletas de exame preventivo de Papanicolau, dois testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e 68 aplicações de vacinas. Também foram promovidas duas atividades de educação em saúde, voltadas à conscientização e prevenção de doenças.

A iniciativa foi desenvolvida para facilitar o acesso da população a serviços essenciais, especialmente para moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento até as unidades fixas do município. Concentrando diversos atendimentos em um único espaço, o projeto contribui para ampliar a cobertura da Atenção Primária, fortalecer o acompanhamento preventivo e promover mais qualidade de vida à população.

Durante a ação, equipes multiprofissionais estiveram à disposição da comunidade, oferecendo atendimento médico, de enfermagem, odontológico e serviços especializados, além de vacinação, exames preventivos e práticas integrativas, garantindo um cuidado mais completo e humanizado.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que os números obtidos mostram a importância da estratégia adotada pela administração para descentralizar os serviços e atender quem mais precisa. “O resultado desta edição do Saúde Itinerante demonstra que estamos no caminho certo ao levar os serviços diretamente às comunidades. Foram 344 atendimentos que representam cuidado, prevenção e acolhimento para a nossa população. Seguiremos fortalecendo essa iniciativa, que amplia o acesso, facilita o atendimento para quem enfrenta dificuldades de deslocamento e reforça o compromisso da nossa gestão com uma saúde pública cada vez mais próxima, humanizada e eficiente", afirmou.

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