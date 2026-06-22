Tratamento de esgoto pode evitar emissão de 9,1 milhões de toneladas de CO até 2050

A universalização do saneamento básico em São Paulo poderá evitar a emissão de até 9,1 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (COe) até 2050. A estimativa faz parte de um estudo da MIT Technology Review, produzida a partir do exemplo da Sabesp, que expandiu investimentos após a desestatização feita pelo Governo de São Paulo. A instituição internacional analisa os impactos ambientais, sociais e econômicos da expansão dos serviços de água e esgoto no estado.

O objetivo da gestão paulista é antecipar a universalização do saneamento de 2033 para 2029, com quase R$ 70 bilhões em investimentos até o fim da década. As metas do período de 2024 a 2026 já superam 87% para abastecimento de água, 77% para coleta de esgoto e 71% para tratamento.

A publicação da MIT Technology Review Brasil mostra que o saneamento também desempenha papel estratégico no enfrentamento das mudanças climáticas. Isso porque o esgoto não coletado ou lançado sem tratamento em rios e córregos gera emissões difusas de gases de efeito estufa. Com a ampliação da coleta e do tratamento, essas emissões passam a ser controladas e reduzidas por meio da adoção de tecnologias mais eficientes.

Segundo o estudo, a combinação entre a universalização dos serviços e a implementação de novas rotas tecnológicas nas estações de tratamento poderá reduzir em até 9,1 milhões de toneladas de COe até 2050. Para efeito de comparação, as emissões anuais do município de São Paulo somaram 14,7 milhões de toneladas de COe em 2024, segundo dados do Observatório do Clima.

Atualmente, os efluentes representam cerca de 88% das emissões de gases de efeito estufa associadas às operações da Sabesp. Por isso, a estratégia de descarbonização da companhia está diretamente ligada à expansão do tratamento de esgoto e à modernização das maiores estações da Região Metropolitana de São Paulo, como Barueri, ABC, São Miguel, Suzano e Parque Novo Mundo. Juntas, essas unidades concentram cerca de 60% das emissões relacionadas ao tratamento de esgoto.

Além da redução de até 9,1 milhões de toneladas de COe até 2050, a Sabesp estima que já evitou 78,6 milhões de toneladas de CO desde o início de suas atividades até 2022 e que esse total poderá chegar a 227 milhões de toneladas até 2050, em comparação com um cenário sem atuação da companhia.

Tecnologia para acelerar uma meta histórica

A inovação aparece como condição para cumprir a meta de universalização até 2029, quatro anos antes do prazo nacional previsto pelo Marco Legal do Saneamento. Um dos exemplos é a adoção da tecnologia de lodo granular na ETE Parque Novo Mundo. A solução foi escolhida porque modelos tradicionais não seriam suficientes em custo ou prazo.

A medição inteligente também é apontada como uma frente estratégica. A Sabesp firmou contrato de mais de R$ 4 bilhões para desenvolver, ao longo do tempo, o maior parque de medição inteligente de água do mundo, voltado inicialmente a consumidores da cidade de São Paulo e de São José dos Campos.

Impactos em emprego, renda e educação

O estudo “Impactos Socioeconômicos da Desestatização da Sabesp” estima que os investimentos da companhia terão influência direta no PIB brasileiro até 2060, gerando em torno de 4,6 milhões de empregos.

O acesso ao saneamento também está associado ao aumento da renda da população. Dados reunidos pelo levantamento mostram que pessoas que vivem em áreas atendidas pelos serviços possuem rendimento médio de R$ 3.359, enquanto aquelas sem acesso registram renda média de R$ 2.103.

Na educação, os impactos também são significativos. Segundo a publicação, estudantes que vivem em domicílios com banheiro próprio apresentam melhor desempenho escolar e alcançam maior escolaridade média. Dados do Painel Saneamento Brasil mostram que alunos com acesso a saneamento têm, em média, 8,49 anos de estudo, ante 5,31 anos entre aqueles sem acesso aos serviços.

Saúde pública e economia para o Estado

A saúde é o impacto mais direto da universalização. Doenças como diarreia, leptospirose e dengue estão associadas à falta de saneamento e geram custos para o sistema público. A Organização Mundial da Saúde estima que, para cada US$ 1 investido em água e saneamento, há economia de US$ 4,3 em custos de saúde no mundo.

No caso do Rio Pinheiros, usado como exemplo de impacto mensurável, os benefícios sociais e econômicos da expansão do saneamento somaram cerca de R$ 25 bilhões, superando em quase R$ 8 bilhões os custos estimados no mesmo período. A experiência é apresentada como referência para o Integra Tietê, programa que busca acelerar a despoluição da bacia do Alto Tietê e ampliar a coleta e o tratamento de esgoto em escala metropolitana.