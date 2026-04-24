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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Transporte

CNL inaugura SAU 2 em Mogi das Cruzes e conclui entrega de bases definitivas no Alto Tietê

Nova estrutura amplia segurança, moderniza a operação rodoviária e fortalece atendimento a usuários e comunidades do entorno

24 abril 2026 - 11h08Por da Reportagem Local
Nova estrutura amplia segurança, moderniza a operação rodoviária e fortalece atendimento a usuários e comunidades do entornoNova estrutura amplia segurança, moderniza a operação rodoviária e fortalece atendimento a usuários e comunidades do entorno - (Foto: Divulgação)

A Concessionária Novo Litoral (CNL) inaugurou o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU 2), em Mogi das Cruzes, consolidando mais uma entrega estratégica para o sistema viário do Alto Tietê. A implantação ocorre dentro do cronograma previsto e alinhado com a Artesp para o segundo ano da concessão, reforçando o compromisso da concessionária com a execução planejada dos investimentos e a modernização da infraestrutura rodoviária.

Com a nova unidade, a CNL conclui a implantação das estruturas definitivas no Alto Tietê, que já conta com base em Arujá.

Localizado no km 77 Sul da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Rodovia Mogi-Bertioga, o SAU 2 substitui a antiga base provisória por uma estrutura moderna, mais confortável e plenamente equipada para atender usuários e apoiar a operação rodoviária.

Mais do que um ponto de apoio, o novo SAU representa um avanço na gestão da rodovia e na relação com as comunidades do entorno. O espaço oferece ambiente climatizado para descanso, banheiros com acessibilidade, fraldário, bebedouro, além de totens de autoatendimento para pagamento de pedágio, contato direto com a central da concessionária.

A base também funciona como ponto estratégico para o rápido deslocamento de viaturas e equipes operacionais, incluindo ambulâncias, guinchos leves e pesados e outros veículos de apoio, garantindo agilidade no atendimento a ocorrências ao longo do trecho.

Base estratégica para emergências

A relevância desse tipo de estrutura vai além da operação viária. Em uma das bases da concessionária, no SAU 7, em Itariri, no Vale do Ribeira, uma equipe de socorristas realizou o salvamento de um bebê em convulsão, evidenciando o papel essencial desses pontos no atendimento a emergências e no suporte direto à população.

“Mais do que uma entrega de infraestrutura, o SAU 2 representa um avanço na forma como cuidamos das rodovias e das pessoas. É um espaço que oferece segurança, acolhimento e suporte, tanto para quem está em viagem, quanto para as comunidades do entorno”, afirma Kaio Nascimento, gerente de Operações da CNL.

“Cumprir esse cronograma no segundo ano da concessão demonstra a consistência do nosso planejamento e o compromisso com a entrega de melhorias concretas para os usuários. Estamos substituindo estruturas provisórias por bases definitivas, mais modernas e completas, elevando o padrão de atendimento em todo o trecho”, completa o gerente.

Com a conclusão das bases definitivas no Alto Tietê, dentro do calendário previsto da concessão, a CNL avança no compromisso de modernizar a infraestrutura rodoviária, ampliar a eficiência operacional e proporcionar uma experiência mais segura e qualificada para quem utiliza as rodovias que conectam o interior ao litoral paulista.

Outras duas bases definitivas já foram entregues em Bertioga e Praia Grande. As demais unidades, localizadas na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, seguem o cronograma de substituição das estruturas provisórias por instalações definitivas, ampliando o padrão de atendimento em todo o trecho concedido.

Localização dos SAUs

  • SAU 01 – Arujá | SP-088 Rodovia Pedro Eroles, km 37+000 Sul
  • SAU 02 – Mogi das Cruzes | SP-098 Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, km77 Sul
  • SAU 03 – Bertioga | SP-055 Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, km 215+800 Oeste
  • SAU 04 – Santos | SP-055 Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, km 246+300 Oeste
  • SAU 05 – Praia Grande | SP-055 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 301 Oeste
  • SAU 06 – Itanhaém | SP-055 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 323+400 Leste
  • SAU 07 – Itariri | SP-055 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 356+000 Oeste
  • SAU 08 – Pedro de Toledo | SP-055 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 371+200 Leste

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