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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Vendas para o Dia das Mães podem crescer em até 8% no Alto Tietê

Setor tem se preparado com antecedência para absorver a demanda

24 abril 2026 - 06h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Um vaso de orquídea ou um buquê de rosas médio está custando, em média, entre R$ 45,00 e R$ 120,00Um vaso de orquídea ou um buquê de rosas médio está custando, em média, entre R$ 45,00 e R$ 120,00 - (Foto: Divulgação/Casa das Flores)

As vendas no comércio do Alto Tietê podem crescer entre de 5% a 8% para o Dia das Mães, em comparação com o ano passado. Os dados são do Sindicato do Comércio da região, o Sincomércio, e projetam um cenário otimista para a data, que é considerada a segunda mais importante para o varejo regional, atrás apenas do Natal.

O setor tem se preparado com antecedência para absorver a demanda. "Os comerciantes do Alto Tietê investem não apenas na renovação de estoques, mas no atendimento personalizado e em facilidades de pagamento, que continuam sendo o principal diferencial para o consumidor local", afirmou o Sincomércio.

As lojas de Suzano e região iniciaram o mês de maio com vitrines temáticas e reforço nas equipes de vendas. O foco está na experiência do cliente, com muitos estabelecimentos oferecendo brindes e mimos, como cafés especiais e embalagens de presente diferenciadas, para atrair o público que prefere a compra presencial de última hora.

Valores

De acordo com o Sincomércio, o ticket médio geral dos presentes costuma girar em torno de R$ 180,00. Muitos consumidores optam pelo parcelamento no cartão de crédito, para garantir um presente mais caro.

Dentre os itens mais procurados, o setor de moda lidera as compras. As blusas de outono e inverno tem uma média de entre R$ 60,00 e R$ 150,00, dependendo do tecido e acabamento.

Outra opção são as flores, itens clássicos entre arranjos e buquês. Um vaso de orquídea ou um buquê de rosas médio está custando, em média, entre R$ 45,00 e R$ 120,00.

Há ainda os chocolates, cujas caixas de bombons artesanais e kits de presentes em chocolaterias da região têm ticket médio entre R$ 40,00 e R$ 90,00.

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