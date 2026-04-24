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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Gasolina aumenta 9,60% em um mês e chega a R$ 6,99 no Alto Tietê

Levantamento pesquisou 37 postos nas cidades de Suzano, Mogi e Itaquá; valores tem a maior alta desde 2022

24 abril 2026 - 07h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Levantamento pesquisou 37 postos nas cidades de Suzano, Mogi e ItaquáLevantamento pesquisou 37 postos nas cidades de Suzano, Mogi e Itaquá - (Foto: Guynever Maropo/Arquivo DS)

Com a gasolina comum chegando a R$6,99, os preços dos combustíveis no Alto Tietê aumentaram 9,60% no último mês. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre a semana de 5 a 11 de abril, a média da gasolina comum é de R$ 6,62, gasolina aditivada R$ 6,83, etanol hidratado R$ 4,48 e óleo diesel R$ 7,47.

Em comparação ao último levantamento realizado pelo DS, referente a semana de 1 a 7 de março, os preços também subiram: gasolina comum estava R$ 6,04, alta de 9,60%; aditivada estava R$ 6,25, salto de 9,28%; já o etanol teve a menor variação entre o mês, de 1,35%, já que estava R$ 4,42.

A pesquisa da ANP considerou 37 postos de combustíveis, sendo 10 em Suzano, 17 em Mogi das Cruzes e 10 em Itaquaquecetuba.

Suzano tem o menor preço médio para todos os produtos. A gasolina comum varia entre R$ 6,29 e R$ 6,99, com média de R$ 6,58. A gasolina aditivada varia entre R$ 6,37 e R$ 7,19, média de R$ 6,72. A variação do etano, está entre R$ 4,09 e R$ 4,89, com média de R$ 4,40. Já o óleo diesel fica entre R$ 6,99 e R$ 7,92, com média de R$ 7,41. 

Em Mogi, a gasolina comum fica entre R$ 6,17 e R$ 6,89, média de R$ 6,62. A gasolina aditivada varia entre R$ 6,59 e R$ 7,39, média de R$ 6,91. A variação do etanol está entre R$ 4,19 e R$ 4,79, com média de R$ 4,53. O óleo diesel fica entre R$ 7,39 e R$ 7,75, com média de R$ 7,51.

Itaquaquecetuba registra valores próximos. A gasolina comum varia entre R$ 6,49 e R$ 6,79, com média de R$ 6,66. A gasolina aditivada varia entre R$ 6,69 e R$ 7,09, com média de R$ 6,86. A variação do etanol está entre R$ 4,07 e R$ 4,79, com média de R$ 4,51. Já o óleo diesel fica entre R$ 7,29 e R$ 7,69, com média de R$ 7,51.

Os preços médios dos combustíveis, com exceção do etanol, ultrapassam os valores registrados em 2022, período marcado pelos impactos econômicos da guerra na Ucrânia. No ano, a gasolina comum chegou a R$ 6,25, aditivada a R$ 6,38, diesel a R$ 5,39, enquanto o etanol atingiu R$ 4,66. 

 

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