No Dia da Libras, Suzano comemora 1,8 mil atendimentos para deficientes auditivos em três anos

No Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), celebrado neste 24 de abril (sexta-feira), a Prefeitura de Suzano comemora a marca de 1.863 atendimentos para deficientes auditivos que foram alcançados em três anos, por meio do trabalho desenvolvido pela Central de Interpretação de Libras (CIL), implantada pela Secretaria Municipal de Comunicação Pública em maio de 2023.

A iniciativa, pioneira no Alto Tietê, foi impulsionada pela disponibilização de uma sala inaugurada em abril de 2024, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), e se tornou mais um símbolo da política inclusiva que foi reforçada no município desde 2017.

O trabalho se tornou uma referência para esse público, pois facilitou o acesso aos serviços municipais por meio do auxílio de intérpretes de Libras. A atuação das profissionais passaram a garantir o pleno atendimento na rede de Atenção à Saúde, nas unidades da Assistência Social e em todos os demais equipamentos administrados pela prefeitura, considerando os acolhimentos junto ao Centro de Unificado de Serviços (Centrus), ao Fundo Social de Solidariedade e ao Procon Municipal, dentre outros.

Essa atuação ainda viabilizou a comunicação durante eventos, projetos e demais atividades desenvolvidas e executadas por meio da administração municipal, como inaugurações, conferências e ações sociais.

No primeiro ano de trabalho, entre maio de 2023 e abril de 2024, quando os serviços foram prestados de maneira exclusivamente remota na sede da Secretaria de Comunicação Pública, a CIL foi responsável por 263 atendimentos no período, dos quais 74 foram assistências específicas na área da Saúde, o que representa 28% do total.

No contexto dos serviços administrativos, ocorreram 56 consultas (21,2%), que se somaram ao suporte oferecido para pessoas que precisavam se comunicar no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), onde foram alcançados 54 munícipes (20,5%).

Ao longo do período, registrou-se um reforço do trabalho, com 1.307 atendimentos entre maio de 2024 e dezembro de 2025, e mais 293 atendimentos entre janeiro e abril deste ano.

Vale destacar que, para solicitar os serviços, é preciso preencher o formulário disponível no link bit.ly/cilsuzano, que é totalmente adaptado para atender às necessidades do usuário, incluindo vídeos em Libras. A maioria das consultas é realizada por meio de videochamadas, que devem ser agendadas com até cinco dias úteis de antecedência.

Os munícipes que demandarem os atendimentos presenciais, conforme avaliação das intérpretes, são recebidos na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, onde fica o Saspe. O local destinado a esse serviço específico funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O secretário Paulo Pavione destacou que o sucesso da iniciativa esteve relacionado à forma como o projeto foi concebido. “Estudamos o assunto durante bastante tempo, em colaboração com integrantes da comunidade surda no município. Intensificamos esse diálogo a partir de novembro de 2022, contando com a participação ativa de profissionais que trabalham com esse público”, ressaltou.

O titular da pasta da Comunicação reforçou que a CIL se tornou possível por causa de uma soma de esforços. “Foi uma grande satisfação poder abraçar esse projeto, que contou com a estrutura do Saspe e apoio do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e da sempre primeira-dama, Larissa Ashiuchi. Esta iniciativa, que segue firme na atual gestão do prefeito Pedro Ishi, para aliar comunicação e inclusão, melhorou a qualidade de vida dos deficientes auditivos do município”, afirmou Pavione.

Para celebrar a data, a pasta organizará uma confraternização junto à comunidade surda no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, no centro.