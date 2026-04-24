CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 25 e 26 de abril

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (25) e domingo (26), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:



Sábado (25)

Linha 10-Turquesa

– Das 23h30 à meia-noite, os trens no sentido Palmeiras-Barra Funda não realizarão parada na estação Juventus-Mooca, com isso, os passageiros que desejarem desembarcar no local deverão seguir até o Brás, desembarcar, trocar de plataforma e retornar no sentido Rio Grande da Serra. A alteração ocorre em razão de manutenção preventiva de máquinas de chave.



Linha 11-Coral

– Das 21h até o fim da operação, o embarque e o desembarque de passageiros, em ambos os sentidos, na estação Tatuapé acontecerão pela plataforma 1. A alteração é necessária para a substituição de dormentes.

Linha 13-Jade

– Das 23h30 à meia-noite, nas estações Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1. No trecho, haverá manutenção preventiva nos equipamentos das máquinas de chaves.



Domingo (26)

Linha 10-Turquesa

– Do início da operação até às 6h, os trens no sentido Palmeiras-Barra Funda não realizarão parada na Estação Juventus-Mooca, com isso, os passageiros que desejarem desembarcar no local deverão seguir até o Brás, desembarcar, trocar de plataforma e retornar no sentido Rio Grande da Serra. A alteração ocorre em razão de manutenção preventiva de máquinas de chave.



– Das 9h até as 13h30, os trens irão circular pela plataforma 1 na Estação Rio Grande da Serra. A mudança é necessária para a realização de manutenção da cobertura da plataforma 2, na estação.



– Das 9h às 18h, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 da Estação Capuava e a plataforma 3 da Estação Mauá para embarque e desembarque. As mudanças ocorrerão para a substituição de trilhos.



Linha 11-Coral

– Das 4h às 17h, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 da Estação Tatuapé para embarque e desembarque, devido à substituição de dormentes.



– Das 8h às 17h, os trens não circulam entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda. Como alternativa, os passageiros devem utilizar a Linha 10-Turquesa. A alteração é necessária para teste de comando e supervisão das chaves seccionadoras de trecho.



– Das 13h às 17h, os passageiros devem utilizar a plataforma 4 da Estação da Luz para embarque e desembarque, devido à substituição de dormentes.



Linha 12-Safira

– Das 8h às 22h o trecho entre Tatuapé e Brás estará interrompido. Como alternativa, os passageiros podem utilizar a linha 11-Coral. Durante esse horário, o embarque e o desembarque na Estação Tatuapé serão feitos pela plataforma 2. A alteração é necessária para a substituição de dormentes e reparo de junta de dilatação na plataforma 4 da estação.

Linha 13-Jade

– Do início da operação até às 8h, nas estações Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1. No trecho, haverá manutenção preventiva nos equipamentos das máquinas de chaves.



Expresso Aeroporto

– Neste domingo, os passageiros que pretendem utilizar o Expresso Aeroporto devem se programar porque não haverá funcionamento do serviço no período das 8h à meia-noite, devido às obras nas linhas 11-Coral e 12-Safira.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.