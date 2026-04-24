Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 24 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Número de devedores cai, mas valor da dívida cresce em Suzano

Número de negativados recua em relação a 2025; são 6,5 mil na lista

24 abril 2026 - 05h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Número de negativados recua em relação a 2025; são 6,5 mil na listaNúmero de negativados recua em relação a 2025; são 6,5 mil na lista - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O número de pessoas inadimplentes no comércio de Suzano apresentou queda em março de 2026 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Comercial e Empresarial (ACE) em parceria com o SPPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Neste ano, 6.575 pessoas foram incluídas no cadastro de inadimplentes. Em março de 2025, esse número foi maior, chegando a 8.586 negativados. A redução representa uma queda de aproximadamente 23,4% no volume de consumidores com dívidas em atraso no município.

Apesar da diminuição no número de devedores, o valor médio das dívidas aumentou. Em março de 2026, a média ficou em R$ 475 por pessoa, enquanto no mesmo mês de 2025 era de R$ 412. O dado indica que, embora menos pessoas estejam inadimplentes, o endividamento individual está maior.

O perfil dos inadimplentes se manteve estável. Os homens continuam liderando os índices, representando cerca de 52% dos negativados em março de 2026, mesmo percentual registrado no ano anterior. Já as mulheres correspondem a 48% dos casos.

Em relação à idade, a maior concentração de inadimplentes está na faixa entre 29 e 55 anos, considerada economicamente ativa, o que reforça o impacto das dívidas no orçamento familiar e no consumo.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Gasolina aumenta 9,60% em um mês e chega a R$ 6,99 no Alto Tietê
Cidades

Gasolina aumenta 9,60% em um mês e chega a R$ 6,99 no Alto Tietê

Vendas para o Dia das Mães podem crescer em até 8% no Alto Tietê
Cidades

Vendas para o Dia das Mães podem crescer em até 8% no Alto Tietê

No Dia da Libras, Suzano comemora 1,8 mil atendimentos para deficientes auditivos em três anos
Cidades

No Dia da Libras, Suzano comemora 1,8 mil atendimentos para deficientes auditivos em três anos

Fundo Social recebe mais de uma tonelada de alimentos arrecadados em encontro de carros antigos
Cidades

Fundo Social recebe mais de uma tonelada de alimentos arrecadados em encontro de carros antigos

Prefeito discute relação comercial Brasil-Japão com lideranças estaduais e  empresariais
Cidades

Prefeito discute relação comercial Brasil-Japão com lideranças estaduais e  empresariais

Saúde promove nova ação itinerante neste sábado na Fazenda Aya
Cidades

Saúde promove nova ação itinerante neste sábado na Fazenda Aya