Número de devedores cai, mas valor da dívida cresce em Suzano

O número de pessoas inadimplentes no comércio de Suzano apresentou queda em março de 2026 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Comercial e Empresarial (ACE) em parceria com o SPPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Neste ano, 6.575 pessoas foram incluídas no cadastro de inadimplentes. Em março de 2025, esse número foi maior, chegando a 8.586 negativados. A redução representa uma queda de aproximadamente 23,4% no volume de consumidores com dívidas em atraso no município.

Apesar da diminuição no número de devedores, o valor médio das dívidas aumentou. Em março de 2026, a média ficou em R$ 475 por pessoa, enquanto no mesmo mês de 2025 era de R$ 412. O dado indica que, embora menos pessoas estejam inadimplentes, o endividamento individual está maior.

O perfil dos inadimplentes se manteve estável. Os homens continuam liderando os índices, representando cerca de 52% dos negativados em março de 2026, mesmo percentual registrado no ano anterior. Já as mulheres correspondem a 48% dos casos.

Em relação à idade, a maior concentração de inadimplentes está na faixa entre 29 e 55 anos, considerada economicamente ativa, o que reforça o impacto das dívidas no orçamento familiar e no consumo.