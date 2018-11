Comércio começa a se adaptar com atendimento prioritário ao autista

O atendimento prioritário nas filas de caixa no comércio suzanense começa a receber um novo público: as pessoas autistas. A determinação parte da lei municipal 5.133/2018, de autoria do vereador Toninho Morgado (PDT), publicada em 25 de abril. A medida, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, prevê que os estabelecimentos vão ter de se adequar à novidade dentro de um prazo de 180 dias.

Na cidade, pelo menos dois supermercados já possuem a indicação do atendimento prioritário aos autistas nas placas das filas exclusivas, que agora contam também com o símbolo de uma fita em estampa de quebra-cabeça, que é a representação mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O supermercado Nagumo é um dos estabelecimentos que conta com a inclusão. O símbolo da fita está em todos os locais onde há fila de atendimento prioritário, como no caixa, setor de padaria e açougue. De acordo com o encarregado geral William de Oliveira Santos, a adaptação das placas ficou pronta no último dia 13 de julho, dentro do prazo estipulado pela legislação municipal, que espera a adequação dos comércios até o mês de outubro. "A gente busca a inclusão de todos os públicos. Os clientes têm que se sentir confortáveis e satisfeitos, isso é o essencial", disse outro encarregado, Sivaldo de Souza Bispo.

Segundo a Câmara Municipal, a legislação suzanense está de acordo com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme a lei federal 12.764/2012, ainda pouco difundida às pessoas que tem direito ao atendimento prioritário.

O reconhecimento dos autistas como público prioritário está na dificuldade em identificar essas pessoas que, de modo geral, não possuem diferenças ou deficiências físicas. O transtorno se caracteriza pelas alterações no campo da comunicação social e comportamental, como movimentos repetitivos e hiperatividade.