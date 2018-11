Comércio de Suzano é incentivado a contratar pessoas com mais de 40 anos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, está incentivando o comércio local a contratar também homens e mulheres com mais de 40 anos para as funções temporárias que são criadas no fim de ano.

Os lojistas, inclusive, têm a possibilidade de acessar os currículos cadastrados junto ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro).

O principal argumento para estimular a contratação está na capacidade e na experiência em atendimento ao público e em funções ligadas ao comércio varejista, como estoquista, auxiliar de vendas, vendedor, operador de caixa, entre outras.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano avalia que o potencial de contratações em 2018 pode ter um viés positivo, uma vez que a economia vem demonstrando sinais de recuperação. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) já aponta um aumento de 10% em relação ao mesmo período no ano passado.

Para o secretário André Loducca, a ponte entre empregadores e empregados neste momento é uma oportunidade para todos. “O mercado de trabalho neste final de ano tem uma capacidade de captação maior. E abrimos oportunidades para todas as faixas etárias, sendo possível contratar pessoas jovens e experientes”, afirmou Loducca.

Candidatos a vagas de empregos interessados devem comparecer ao PAT com currículo em mãos para que seja incluído na base de dados. Empresários que desejam contratar esse público podem entrar em contato pelos telefones (11) 4742-7107, 4742-5515 e 4744-6778.