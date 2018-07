Comércio fecha as portas para acompanhar jogo do Brasil

Com o Brasil avançando para as quartas de final da Copa do Mundo, o comércio suzanense vai fechar as portas durante o jogo da seleção brasileira que acontece nesta sexta-feira, dia 6, às 15 horas. Os bares e lanchonetes permanecem com as portas abetas para a transmissão da partida. Alguns lojistas optam por retornar com o expediente após o término do jogo. Já outros retornarão com as atividades somente no sábado.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, os jogos são motivo para confraternização, porém, podem atrapalhar as vendas. "O movimento em dias de jogos do Brasil tendem a reduzir, principalmente nos jogos do horário das 15 horas, pois dificilmente as lojas abrem depois dos jogos nesses horários", explica o gerente comercial Alvani Correa.

O gerente geral de uma loja de calçados, Airton Ribeiro, de 47 anos, irá fechar a loja somente no horário do jogo e retornar com o expediente após o término da partida.

"Vamos fechar uns 15 minutos antes e abrir depois. Mesmo com baixo movimento, vamos manter as portas abertas. Esses dias de jogos a tarde prejudicaram muito as vendas. Tivemos queda de 50%, que é a média com a baixa movimentação", conta.

A balconista Paula Kaori, de 21 anos, afirmou que a ótica onde trabalha vai fechar as portas às 14 horas e retornar com as atividades somente no sábado. "Vamos abrir pela manhã, no horário normal e fechar às 14 horas. Os jogos não interferiram muito nossas vendas, mas atrapalha o movimento, por isso não abrimos à tarde", conta.

O gerente Jonatas Santos, de 28 anos, também vai fechar as portas da loja de calçados mais cedo. "Vamos fechar às 14 horas e voltar e abrir assim que acabar o jogo”.