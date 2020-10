Comunidade Kolping doa 50 cestas básicas para carentes

A Comunidade Kolping São Judas Tadeu (CKSJT) do Jardim Cacique, em Suzano, doa 50 cestas básicas para pessoas que estão em vulnerabilidade social e auxilia-las neste momento em que vivemos a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O objetivo é conseguir doar 80 cestas básicas.

"Nosso objetivo é justamente atender essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, ou seja, que não está conseguindo ser atendido pelo poder público aqui do município. É alcançar e diminuir essa pressão psicológica que as pessoas estão passando nesse momento de pandemia", explicou o presidente do Kolping, Airton José da Silva.

A ação abrange comunidades carentes do município como o Jardim Cacique, Jardim Colorado, Jardim Novo Colorado, Jardim Maitê e Vila Urupês. Os materiais distribuídos são alimentos não perecíveis, produtos de higienes, máscaras e álcool em gel.

Para adquirir a cesta básica a pessoa fara um cadastro e irá responder um questionário informando sobre sua renda, se tem casa própria, doença, deficiência, entre outras informações. Após isso, será feito uma triagem onde será analisado se a pessoa está dentro do perfil.

Apesar do número reduzido de atendimentos, Airton diz se sentir grato pela ação: "Estou fazendo a minha parte. É algo gratificante para nós de ver que conseguimos promover a pessoa na necessidade dela para que possa ter força e caminhar com as próprias pernas. É dar o peixe e ensinar a pescar. Nesses trinta anos de existência conseguiu fazer muita coisa boa promovendo para as pessoas, não só por meio de assistência. Satisfeito pela primeira ação, pois ela continuará", completou.

Os atendimentos acontecem das 9 às 11 horas e das 13h às 16h. Caso queira fazer alguma doação, o interessado deve ir até a sede da comunidade que fica na Rua José Cardoso Xavier, 365, no Jardim Cacique.