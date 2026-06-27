Comunidade nipo-brasileiro vive expectativa de jogo Brasil x Japão

A seleção brasileira enfrentará a seleção japonesa nesta segunda-feira (29), às 14 horas. Suzano, por se tratar de uma das maiores colônias japonesas da região, com mais de 17 mil descendentes, fica em cima do muro na hora de escolher para quem torcer.



Segundo o presidente do Bunkyo de Suzano, Reinaldo Katsumata, o Brasil é o local que mais comporta japoneses, ficando atrás apenas do Japão.



Com 2,7 milhões de japoneses no País, Suzano conta com 17 mil descendentes e 1.500 famílias.



Em março de 1921, o primeiro imigrante japonês chegava ao município, Kisaku Haguihara, que viria a carregar mais de cinco gerações até os dias de hoje. “É visível não somente pela população, mas dentro da política contamos com ex-prefeitos - e atual -, vereadores que são descendentes, além de grandes nomes da indústria como a Komatsu”, explica Rodrigo Tome, supervisor administrativo do Centro Educacional Nipo-Brasileiro de Suzano (Cenibras).



Questionados sobre qual a sensação de ver as duas seleções em campo, ambos demonstraram felicidade e relataram que ficam divididos na torcida. “No dia, eu vou usar a camiseta do Japão por baixo e a do Brasil por cima”, brincou Reinaldo. Rodrigo, por sua vez, explicou: “Honestamente, não é o tipo de confronto que os nipo-brasileiros gostam que ocorra, principalmente tão cedo”. “Mas no fundo, todos somos brasileiros, foi o país que recebeu e abrigou nossas famílias, então se fôssemos escolher um lado, tenderíamos mais ao Brasil. O futebol brasileiro encanta o mundo todo”, complementou.



“Eu quero que vença o melhor, eu ficarei feliz na vitória de ambos”, comentou Reinado ao ser questionado sobre a expectativa do jogo. “Não me imagino não torcendo para o Brasil em 1º lugar”, disse Rodrigo.



Reinaldo aproveitou o momento para relembrar que a paixão futebolística do Japão nasceu por um brasileiro. Zico, que jogou no Kashima Antlers do Japão e era considerado um rei, assim como Pelé, afirma Reinaldo. “Eu tive o prazer de vê-lo jogar por lá, quando eu estava morando no Japão. Depois dele, nasceu a J.League, e o futebol virou algo mais sério”, ressaltou.



O presidente do Bunkyo reforçou que assistirá ao jogo com todos os colaboradores na próxima segunda-feira e que, durante a 39ª Festa da Cerejeira, que ocorre nos dias 04 e 05 de julho, terá um telão para acompanhar a seleção que avançar.