Concessionária antecipa obras em 23 estações das Linhas 11, 12 e 13

A Trivia Trens iniciou um pacote de melhorias em 23 estações das Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade, incluindo o serviço Expresso Aeroporto, como parte da fase pré-operacional da concessão do Lote Alto Tietê. As obras começaram antes da operação assistida, prevista para julho de 2026, e já promovem ajustes na infraestrutura utilizada diariamente pelos passageiros. Nesta etapa, as obras seguem até 20 de julho.

As estações contempladas representam cerca de 70% das 33 estações que compõem o lote concedido e concentram pontos de alta circulação e integração com outras linhas e com o metrô. Entre elas estão Luz, Brás e Tatuapé (compartilhadas pelas Linhas 11 e 12), além de Corinthians–Itaquera (Linha 11), USP Leste, São Miguel Paulista e Itaim Paulista (Linha 12) e Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos (Linha 13). A priorização considerou o fluxo de passageiros, relevância operacional e necessidades identificadas durante a fase de transição da concessão.

O pacote envolve adequações de acessibilidade, reparos em pisos e áreas de circulação, melhorias em corrimãos e rampas, além da atualização de placas e da comunicação visual. Também estão sendo realizados ajustes em iluminação e manutenção de estruturas metálicas e acabamentos, com foco na organização dos espaços e na melhoria das condições de deslocamento.

“Estamos atuando antes mesmo do início da operação para tratar pontos identificados no diagnóstico técnico da fase de transição. O passageiro não precisa esperar julho para começar a perceber as mudanças que a Trivia irá proporcionar. Antecipar essas obras trará mais segurança, acessibilidade e conforto para quem circula nas Linhas 11, 12 e 13”, afirma Tiago Augusto Alves, Diretor de Implantação da Trivia.

Segundo o executivo, essa etapa marca o início do ciclo de modernização previsto no contrato. “São as primeiras entregas da concessão e preparam a infraestrutura para osempreendimentos estruturantes que terão início a partir do momento em que a Trivia assumir plenamente a operação.”

Ao longo dos 25 anos de concessão, estão previstos R$ 14,3 bilhões em investimentos privados destinados à modernização do sistema, ampliação da capacidade e requalificação das linhas.



Sobre a Trivia Trens

A Trivia Trens é a concessionária vencedora do leilão do Alto Tietê, realizado em março de 2025, responsável pelas Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade, além do serviço Expresso Aeroporto. Atualmente em fase pré-operacional, a empresa assumirá, a partir de 21 de julho de 2026, a operação, a manutenção e a expansão do sistema ferroviário concedido até 2050. A Trivia Trens fará investimentos estimados em R$ 14,3 bilhões, com atuação pautada na segurança, na excelência operacional e na experiência do passageiro.