Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 04 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Geral

Concessionária antecipa obras em 23 estações das Linhas 11, 12 e 13

Investimentos fazem parte da fase pré-operacional da concessão e começam a preparar as estações para a nova etapa do sistema a partir de julho de 2026.

04 março 2026 - 10h39Por da Reportagem Local
O pacote envolve adequações de acessibilidade, reparos em pisos e áreas de circulação, melhorias em corrimãos e rampas, além da atualização de placas e da comunicação visualO pacote envolve adequações de acessibilidade, reparos em pisos e áreas de circulação, melhorias em corrimãos e rampas, além da atualização de placas e da comunicação visual - (Foto: Divulgação)

A Trivia Trens iniciou um pacote de melhorias em 23 estações das Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade, incluindo o serviço Expresso Aeroporto, como parte da fase pré-operacional da concessão do Lote Alto Tietê. As obras começaram antes da operação assistida, prevista para julho de 2026, e já promovem ajustes na infraestrutura utilizada diariamente pelos passageiros. Nesta etapa, as obras seguem até 20 de julho.

As estações contempladas representam cerca de 70% das 33 estações que compõem o lote concedido e concentram pontos de alta circulação e integração com outras linhas e com o metrô. Entre elas estão Luz, Brás e Tatuapé (compartilhadas pelas Linhas 11 e 12), além de Corinthians–Itaquera (Linha 11), USP Leste, São Miguel Paulista e Itaim Paulista (Linha 12) e Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos (Linha 13). A priorização considerou o fluxo de passageiros, relevância operacional e necessidades identificadas durante a fase de transição da concessão.

O pacote envolve adequações de acessibilidade, reparos em pisos e áreas de circulação, melhorias em corrimãos e rampas, além da atualização de placas e da comunicação visual. Também estão sendo realizados ajustes em iluminação e manutenção de estruturas metálicas e acabamentos, com foco na organização dos espaços e na melhoria das condições de deslocamento.

“Estamos atuando antes mesmo do início da operação para tratar pontos identificados no diagnóstico técnico da fase de transição. O passageiro não precisa esperar julho para começar a perceber as  mudanças que a Trivia irá proporcionar. Antecipar essas obras trará mais segurança, acessibilidade e conforto para quem circula nas Linhas 11, 12 e 13”, afirma Tiago Augusto Alves, Diretor de Implantação da Trivia.

Segundo o executivo, essa etapa marca o início do ciclo de modernização previsto no contrato. “São as primeiras entregas da concessão e preparam a infraestrutura para osempreendimentos  estruturantes que terão início a partir do momento em que a Trivia assumir plenamente a operação.”

Ao longo dos 25 anos de concessão, estão previstos R$ 14,3 bilhões em investimentos privados destinados à modernização do sistema, ampliação da capacidade e requalificação das linhas.


Sobre a Trivia Trens

A Trivia Trens é a concessionária vencedora do leilão do Alto Tietê, realizado em março de 2025, responsável pelas Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade, além do serviço Expresso Aeroporto. Atualmente em fase pré-operacional, a empresa assumirá, a partir de 21 de julho de 2026, a operação, a manutenção e a expansão do sistema ferroviário concedido até 2050. A Trivia Trens fará investimentos estimados em R$ 14,3 bilhões, com atuação pautada na segurança, na excelência operacional e na experiência do passageiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítimas de feminicídio aumentaram 96% no estado de São Paulo em quatro anos
Segurança

Vítimas de feminicídio aumentaram 96% no estado de São Paulo em quatro anos

Primeira-dama se reúne com Sebrae para tratar de novas ações de qualificação em Suzano
Cidades

Primeira-dama se reúne com Sebrae para tratar de novas ações de qualificação em Suzano

Suzano receberá evento estadual 'CultSP Pro' e inscrições seguem abertas até domingo
Cultura

Suzano receberá evento estadual 'CultSP Pro' e inscrições seguem abertas até domingo

Suzano inicia implementação de ações de prevenção do Plano de Segurança da represa Taiaçupeba
Cidades

Suzano inicia implementação de ações de prevenção do Plano de Segurança da represa Taiaçupeba

'Baby, me Leva!' viabiliza 21 adoções de cães e gatos em ação realizada no sábado
Cidades

'Baby, me Leva!' viabiliza 21 adoções de cães e gatos em ação realizada no sábado

Vereador Adilson Horse destina R$ 200 mil para fortalecer Smart Suzano
Cidades

Vereador Adilson Horse destina R$ 200 mil para fortalecer Smart Suzano