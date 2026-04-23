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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Cidades

Fundo Social recebe mais de uma tonelada de alimentos arrecadados em encontro de carros antigos

Doações foram entregues nesta quinta-feira (23/04) e serão destinadas à montagem de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade

23 abril 2026 - 18h56Por De Suzano
Doações foram entregues nesta quinta-feiraDoações foram entregues nesta quinta-feira - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta quinta-feira (23/04), a doação de 1.080 quilos de alimentos arrecadados durante o 22º Encontro de Fuscas e Carros Antigos, realizado no último domingo (19/04), no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc. Os itens irão reforçar o estoque utilizado na montagem de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega ocorreu em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, além de sua equipe e do representante do Clube de Fuscas e Carros Antigos de Suzano, Victor Mota Costa.

Os alimentos foram arrecadados durante o evento, que reuniu mais de 900 veículos antigos, além de expositores e visitantes, associando a atividade cultural a uma ação solidária. Entre os itens doados estão produtos não perecíveis, que serão destinados à composição de cestas distribuídas pelo Fundo Social.

A presidente do órgão municipal destacou a importância da mobilização da população em iniciativas que integram lazer e solidariedade. “A participação da população em eventos como este contribui diretamente para ampliar o atendimento às famílias que mais precisam. Cada doação faz diferença no apoio que conseguimos oferecer”, afirmou Déborah.

As doações ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano podem ser realizadas durante todo o ano no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195.

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