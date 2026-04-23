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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Cidades

CONDEMAT+ recebe Tribunal de Contas em reunião da Assistência Social

Encontro reuniu técnicos e gestores para orientações sobre transparência, fiscalização e boas práticas na atuação do terceiro setor

23 abril 2026 - 16h06Por da Reportagem Local
CONDEMAT+ recebe Tribunal de Contas em reunião da Assistência SocialCONDEMAT+ recebe Tribunal de Contas em reunião da Assistência Social - (Foto: Divulgação/CONDEMAT+)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) realizou nesta quinta-feira (23/04) uma reunião da Câmara Técnica de Assistência Social, com a participação de representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O encontro orientativo ocorreu no auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (AEAMC) e reuniu gestores e técnicos dos municípios consorciados.

A reunião teve como objetivo promover orientações e esclarecimentos sobre a atuação da Assistência Social e do terceiro setor, abordando temas fundamentais para o aprimoramento da gestão pública. Entre os destaques, estiveram as principais ocorrências identificadas pela fiscalização, as responsabilidades do órgão público, pontos de atenção na execução de despesas e a importância da adoção de boas práticas tanto por entes públicos quanto por entidades parceiras.

Também foram discutidos aspectos relacionados à transparência ativa, emendas parlamentares, rastreabilidade e controle dos recursos, além do funcionamento da Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos (Audesp), ferramenta essencial para a prestação de contas junto ao TCE-SP. Participaram do encontro Rodrigo Marques Faulhaber e Diana Monroe, auditores de controle externo, e Cesar Schneider, chefe técnico da fiscalização da Divisão da Audesp.

Para o coordenador da Câmara Técnica de Assistência Social do CONDEMAT+ e secretário de Assistência Social de Itaquaquecetuba, Gabriel Rocha, o encontro reforça o compromisso dos municípios com a transparência e a qualificação da gestão. “Foi um momento extremamente importante de diálogo e orientação com o Tribunal de Contas. Tivemos uma participação ativa do público, com dúvidas pertinentes e troca de experiências que contribuem diretamente para o fortalecimento das políticas públicas e a correta aplicação dos recursos”, destacou.

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