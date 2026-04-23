Manutenção intensifica trabalhos de zeladoria durante o feriado de Tiradentes

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano intensificou os trabalhos de zeladoria durante o feriado prolongado de Tiradentes, mobilizando equipes em diferentes pontos do município para garantir a limpeza, conservação e organização dos espaços públicos. As ações promovidas no período (18 a 21/04) contemplaram serviços como capinação, varrição mecanizada, limpeza de bueiros, operação com maquinários pesados e combate ao descarte irregular de resíduos.

Os serviços de capinação foram realizados em locais como o Corredor Ecológico, no Jardim Revista; a avenida Taiaçupeba, no Jardim Colorado; a avenida Governador Mário Covas Júnior (Marginal do Una); a estrada das Varinhas, na região das Chácaras Duchen; o bairro Cidade Miguel Badra (Alto), a avenida Itapeti, no bairro Cidade Boa Vista, e a rua Guarani, no Jardim Revista. Já os trabalhos com maquinário ocorreram no Jardim Anzai e na Vila Mazza, auxiliando na remoção de resíduos e nivelamento de áreas.

As equipes com cortadores de grama “giro zero” também estiveram em campo, promovendo a manutenção e limpeza na rotatória do Miguel Badra, no Parque Municipal Max Feffer e no Jardim Natal. Outro destaque foi a limpeza de bueiros realizada na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, fundamental para prevenir alagamentos e garantir o escoamento adequado das águas pluviais.

A operação contou ainda com o uso de retroescavadeiras em diversos pontos estratégicos, como a Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, no Miguel Badra Baixo; a rua Katsutoshi Naito, no Sesc; a estrada do Portão do Honda; a avenida Deputado José de Souza Cândido, no Cidade Boa Vista; toda a extensão da estrada do Areião, no Jardim Maitê e na Vila Monte Sion; além da região do Jardim Planalto e do entorno dos ecopontos. Por sua vez, a varrição mecanizada foi executada na estrada dos Fernandes.

As equipes fixas também mantiveram a rotina de manutenção nos cemitérios São Sebastião, no Sítio São José; e São João Batista, no Parque Alvorada, garantindo a organização e o respeito aos espaços. Paralelamente, ações de combate ao descarte irregular foram realizadas com limpeza e remoção de resíduos em diversos pontos da Vila Amorim, como as ruas Tupinambá, Carlos Molteni, Shiojiro Mukay, dos Ipês (em todo o perímetro), além da Marginal do Una, avenida Taiaçupeba e rua dos Maçons.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o trabalho não foi interrompido com o fim do feriado e segue de forma contínua em toda a cidade. “Nossas equipes estiveram nas ruas durante todo o feriado prolongado, atuando de forma intensificada para atender as demandas da população. Esse é um trabalho contínuo, que não para, e já seguimos com novas frentes nesta semana para manter Suzano limpa, organizada e bem cuidada”, afirmou.

Desde esta quarta-feira (22/04), os serviços continuaram. As equipes de capinação atuaram novamente no Corredor Ecológico, na avenida Taiaçupeba, na Marginal do Una, no bairro Miguel Badra Alto, rua Guarani e também na Vila Amorim. Os trabalhos com maquinário seguem na Vila Mazza, enquanto a “giro zero” foi concentrada no Parque Max Feffer.

A limpeza de bueiros prosseguiu na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, e as retroescavadeiras continuam os serviços na estrada do Areião, além de avançarem no Corredor Ecológico. A varrição mecanizada foi realizada na avenida Sete de Setembro, ampliando a cobertura dos serviços de limpeza urbana.

As equipes fixas permaneceram atuando nos cemitérios São Sebastião e São João Batista, enquanto as ações de manutenção em praças contemplam a área do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a região da Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, e uma praça no Jardim São João.

“Seguimos avançando com planejamento e presença constante nos bairros, porque cuidar da cidade é um compromisso diário. Nosso objetivo é garantir mais qualidade de vida para a população, com espaços públicos limpos, seguros e bem conservados”, concluiu Oliveira.