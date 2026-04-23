Secretaria de Finanças alerta contribuintes para se cadastrarem na nova plataforma GissOnline

A Secretaria de Finanças de Suzano alerta os contribuintes para se cadastrarem e vincularem suas empresas à nova versão da plataforma GissOnline, sistema que é responsável pela emissão e declaração da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). O acesso deve ser feito pelo link http://suzano.giss.com.br até 30 de abril (quinta-feira), às 17 horas.

Vale destacar que é possível antecipar a emissão da NFS-e antes do sistema ficar temporariamente indisponível, já que a partir de 1º de maio (sexta-feira) a versão já estará atualizada para este e todos os demais serviços que são prestados.

Nos primeiros 15 dias após a mudança, uma representante da empresa Eicon, responsável pela gestão do sistema, estará a postos no Departamento de Fiscalização de Receitas da Prefeitura de Suzano, onde dará suporte para o atendimento ao contribuinte, que será feito pelos telefones (11) 4745-2023 e (11) 4745-2012.

Este apoio se faz necessário porque o GissOnline promove a gestão completa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), facilitando o recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) e permitindo que empresas registrem notas fiscais de serviços tomados e prestados. A tecnologia também garante automatização da arrecadação e fiscalização para a prefeitura, ajudando empresas a cumprirem obrigações tributárias.

Pelo escopo de serviços que englobam este sistema, e diante da importância dessa atualização, foi realizada na última quarta-feira (22/04) uma transmissão on-line para apresentar e orientar contribuintes e profissionais da área de contabilidade, quando foram demonstradas as novidades da ferramenta e explicadas as alterações que foram implementadas, além do espaço que foi aberto para o esclarecimento de dúvidas em tempo real.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, a atualização representa um avanço importante na prestação do serviço. “Estamos investindo constantemente em tecnologia para facilitar a vida do contribuinte e tornar os processos mais ágeis e transparentes. Essa nova versão traz melhorias significativas, por isso é fundamental que todos façam o cadastro o quanto antes para utilizarem as novas ferramentas do sistema ”, destacou o titular da pasta.