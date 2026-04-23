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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Cidades

Saúde promove nova ação itinerante neste sábado na Fazenda Aya

Entre os serviços disponíveis estão vacinação contra gripe, consultas médicas, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, realização de dextro, entre outros

23 abril 2026 - 17h23Por da Reportagem Local
Saúde promove nova ação itinerante neste sábado na Fazenda AyaSaúde promove nova ação itinerante neste sábado na Fazenda Aya - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá, neste sábado (25/04), mais uma grande ação de saúde voltada à população na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. A iniciativa do projeto “Saúde Itinerante” ocorrerá das 8 às 16 horas e reunirá uma série de serviços gratuitos, com o objetivo de ampliar o acesso aos atendimentos básicos e especializados, além de reforçar a prevenção de doenças.

A atividade seguirá o modelo de atendimentos itinerantes já realizados pela pasta no local, levando equipes completas diretamente ao bairro. A população local poderá contar com consultas médicas, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial e realização de dextro (glicemia capilar). Também haverá avaliação odontológica e atendimento com equipe multiprofissional, composta por profissionais de Psicologia, Nutrição e Fisioterapia.

Outro destaque da ação será a oferta de auriculoterapia, prática integrativa que tem sido incorporada aos serviços públicos de saúde como alternativa complementar no tratamento de diversas condições, como ansiedade, estresse e dores crônicas.

Além dos atendimentos clínicos, a campanha de vacinação contra a gripe será intensificada no local, atendendo aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Poderão se vacinar crianças entre seis meses e 5 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua e indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de documento oficial com foto, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além da caderneta de vacinação, no caso da imunização. A recomendação da secretaria é para que os moradores cheguem com antecedência, a fim de garantir atendimento dentro do horário programado.

A ação busca não apenas atender demandas imediatas, mas também promover o acompanhamento contínuo da saúde da população, especialmente em regiões mais afastadas ou com maior dificuldade de acesso às unidades fixas. A estratégia tem sido fundamental para descentralizar os serviços e fortalecer a atenção básica no município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, William Harada, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em aproximar os atendimentos dos moradores. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, garantindo acolhimento e resolutividade. Essas ações itinerantes são fundamentais para alcançar quem mais precisa e ampliar a cobertura dos atendimentos em todas as regiões da cidade”, destacou.

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