Saúde promove nova ação itinerante neste sábado na Fazenda Aya

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá, neste sábado (25/04), mais uma grande ação de saúde voltada à população na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. A iniciativa do projeto “Saúde Itinerante” ocorrerá das 8 às 16 horas e reunirá uma série de serviços gratuitos, com o objetivo de ampliar o acesso aos atendimentos básicos e especializados, além de reforçar a prevenção de doenças.

A atividade seguirá o modelo de atendimentos itinerantes já realizados pela pasta no local, levando equipes completas diretamente ao bairro. A população local poderá contar com consultas médicas, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial e realização de dextro (glicemia capilar). Também haverá avaliação odontológica e atendimento com equipe multiprofissional, composta por profissionais de Psicologia, Nutrição e Fisioterapia.

Outro destaque da ação será a oferta de auriculoterapia, prática integrativa que tem sido incorporada aos serviços públicos de saúde como alternativa complementar no tratamento de diversas condições, como ansiedade, estresse e dores crônicas.

Além dos atendimentos clínicos, a campanha de vacinação contra a gripe será intensificada no local, atendendo aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Poderão se vacinar crianças entre seis meses e 5 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua e indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de documento oficial com foto, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além da caderneta de vacinação, no caso da imunização. A recomendação da secretaria é para que os moradores cheguem com antecedência, a fim de garantir atendimento dentro do horário programado.

A ação busca não apenas atender demandas imediatas, mas também promover o acompanhamento contínuo da saúde da população, especialmente em regiões mais afastadas ou com maior dificuldade de acesso às unidades fixas. A estratégia tem sido fundamental para descentralizar os serviços e fortalecer a atenção básica no município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, William Harada, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em aproximar os atendimentos dos moradores. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, garantindo acolhimento e resolutividade. Essas ações itinerantes são fundamentais para alcançar quem mais precisa e ampliar a cobertura dos atendimentos em todas as regiões da cidade”, destacou.