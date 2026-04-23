Prefeito discute relação comercial Brasil-Japão com lideranças estaduais e  empresariais

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta quinta-feira (23/04) do “Meeting Brasil-Japão”, encontro que reuniu lideranças estaduais e empresariais para discutir a relação comercial entre os dois países. O evento realizado na zona oeste da capital teve participações do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima; da secretária executiva da pasta, Juliana Cardoso; e da cônsul-geral do Japão em São Paulo, Yoriko Suzuki.

Nesta oportunidade, as autoridades dialogaram sobre investimentos, infraestrutura, comércio bilateral e novas oportunidades de negócios, em uma agenda que também celebrou os 131 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Para estreitar as parcerias que podem impulsionar os avanços de Suzano, também marcou presença o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, que estava acompanhado do diretor da pasta, Arrones Dainez Júnior.

A atividade foi marcada por apresentações de representantes do setor produtivo, e de especialistas em economia e infraestrutura, onde foi compartilhada a visão da indústria automotiva japonesa no País e as perspectivas de investimentos. Também foram debatidos temas relacionados à logística, infraestrutura portuária e competitividade das exportações brasileiras, com uma análise sobre o cenário macroeconômico e os desafios para a ampliação das relações comerciais entre Brasil e Japão.

O secretário Mauro Vaz destacou a importância de manter o contato próximo com grandes nomes do setor produtivo do País. “Temos uma cidade que está em pleno desenvolvimento, que tem força nos segmentos comercial e industrial, tendo todo o potencial para se tornar um eixo logístico fundamental para o Estado de São Paulo. Então, esta é mais uma oportunidade para mostrarmos nosso valor neste contexto empresarial”, ressaltou o titular da pasta do Desenvolvimento Econômico.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou a representatividade que Suzano tem na relação comercial Brasil-Japão. “Temos uma ligação estreita com a comunidade oriental, que contempla o setor produtivo na área rural e a presença contundente da indústria japonesa. Temos muita influência oriental na formação da nossa sociedade e no desenvolvimento da nossa economia. Por isso, é uma grande satisfação poder participar de um evento como este, que fortalece os laços e nos dá boas perspectivas para continuarmos crescendo juntos”, pontuou o chefe do Executivo.