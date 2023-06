Conjuntos de brechós na Praça João Pessoa celebra 2 anos

Os 17 brechós que ocupam o local contam com peças de roupas novas e semi-novas. “Trabalhamos até com roupas usadas, mas todas em excelente estado de conservação”, explica Maria Aparecida Bernardo, dona de um brechó na “Galeria dos Sonhos”.

Com peças a partir de R$ 10,00, alguns dos itens vendidos no local são tênis, gravata, vestidos de noiva, macacão, roupas infantis, roupa social, touca, casacos, bolsas, shorts, meias saias. “Uma infinidade de mercadorias lindas mesmo. Temos de tudo um pouco”, continua Maria.

Esse coletivo de brechós também angaria fundos para a construção de uma igreja. “Aqui nós angariamos fundos para a construção da Igreja Divino Pai Eterno, próxima ao fórum de Suzano”, explica Juliana de Araújo.

Além disso, a empreendedora falou sobre sua sensação de ter seu negócio completando dois anos. “Uma felicidade imensa em conhecer outras pessoas todos os dias, além de poder abrir espaço para elas. Temos pessoas fazendo carreira de vendedora e elas aproveitam esse lugar a cada dia. É um local legal de trabalho, ficamos unidas e aprendendo umas com as outras todos os dias. Cada dia é um aprendizado diferente”, conta.

O complexo de brechós está localizado na Praça João Pessoa, 158 e funciona de segunda a sábado das 9 às 18 horas.

