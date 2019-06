Conseg Boa Vista planeja instalar urnas em escolas para sugestões

O presidente do Conselho de Segurança (Conseg) Boa Vista reeleito Ebert Vicente, o Ebert Bola, pretende, para esse novo mandato, realizar a implantação de urnas nas escolas de Suzano.

A ideia é que os alunos e funcionários consigam fazer reclamações e principalmente denúncias sobre a escola. Vicente ressalta que os comentários serão totalmente anônimos.

"As urnas serão implantadas em todas as escolas de Suzano, mediante autorização da coordenação das mesmas. Quero que todos tenham a oportunidade de fazer denúncias e reclamações sobre a escola, e tudo, claro, de forma anônima", explicou.

Devido ao Conseg não receber recursos para realizar os projetos, no dia 18 de junho, o Conseg Boa Vista realizará uma reunião com o Prefeito Rodrigo Ashiuchi. O objetivo será explicar o que planejam e pedir auxílio para execução do projeto.

Trânsito

Além dessa proposta, Bola quer iniciar a '1ª campanha educativa de trânsito'. "A ideia que temos é montar um projeto para conscientizar os pedestres sobre o trânsito. Vemos diariamente pessoas passando em locais inapropriados para pedestres".

Ele pretende, também, conversar com Ashiuchi para saber sobre a revitalização da pirâmide localizada no Sesc. "Temos um pirâmide aqui no Sesc, e de noite aqui fica abandonado, o que possibilita o tráfico de drogas. Há uma expectativa para revitalizar o local. “Nós queremos conversar com ele para saber quando as obras vão começar".