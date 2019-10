Conselho de Segurança do Boa Vista propõe novo projeto para 'Corredor Ecológico'

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista propõe à Secretaria do Meio Ambiente de Suzano um novo projeto para o "Corredor Ecológico" da Avenida Atlântica, localizada no Jardim Revista. A reunião com a pasta e moradores da região foi realizada na tarde de terça-feira, 15.

A nova ideia do conselho consiste na implantação de um playground adaptado para crianças com deficiências físicas, instalação de quiosques para a comunidade usar aos finais de semana, aumento dos pontos de iluminação, aumento de hortas comunitárias e canalização de um córrego que passa próximo a via.

Segundo o presidente do Conseg do Boa Vista, Ebert Vicente, o Bola, o projeto para o corredor ecológico está parado. O assunto seria abordado em reunião no último dia 30, mas a pauta principal foi a do Mirante do Sesc.

Agora, o conselho investirá na ideia junto à pasta de Meio Ambiente. Segundo Bola, caso seja necessário, o Conseg se compromete a procurar ajuda para que o projeto possa sair do papel. "Vários moradores do Jardim Revista estão preocupados com o abandono dessa área. Se precisar, buscaremos recursos e parcerias para que o projeto vire realidade", afirmou o presidente.

Segundo ele, o projeto é um problema antigo na cidade. "A ideia é de transformar essa área pública que teve problemas com uma obra superfaturada por administrações passadas e que hoje está aqui inacabada. Queremos colocar outro projeto e que seja demolida a obra antiga", completou Bola. A próxima reunião do conselho será no dia 28 de outubro, às 19 horas, na Associação Comunitária Caminho do Sol, localizada na Rua Cidade de Diadema, 500, no Parque Maria Helena.