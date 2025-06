Convênio com a USP vai atualizar Plano Diretor de Turismo de Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, firmou na tarde desta terça-feira (17/06) um convênio com a Universidade de São Paulo (USP) para atualizar o Plano Diretor de Turismo do município. O estudo será realizado pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) até agosto de 2026, sem custos para o município. A proposta visa traçar diretrizes que estimulem o desenvolvimento sustentável do turismo local.

O trabalho será conduzido pela professora Débora Braga, coordenadora do curso de Turismo da USP. Ela explicou que o estudo começa com uma base teórica e prática, construída em conjunto com várias frentes. “É uma atividade de campo, tutelada com os alunos, que resulta em um documento alinhado com a realidade do município. Esse plano passará por audiência pública antes de se transformar em lei, e será fundamental para indicar os melhores caminhos para o setor”, destacou.

O chefe da pasta municipal responsável pela parceria, Mauro Vaz, celebrou a conquista. “O turismo é um dos pilares do desenvolvimento. Em 2017, não tínhamos equipamentos como o Parque do Mirante, por exemplo. Hoje, nossa cidade está preparada e sabemos que o turismo significa mais gente, mais negócios e mais renda. É um legado que estamos construindo para o futuro”, disse. O presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Paulo Kenzo, também acredita no potencial. “Suzano tem muitos atrativos e pode se tornar um grande polo turístico. Espero que essa parceria fortaleça ainda mais nosso trabalho”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou a importância da iniciativa. “Esse estudo será fundamental para apontar os caminhos e transformar nosso potencial em desenvolvimento, geração de emprego e fortalecimento da economia local”, finalizou.

Participaram ainda da assinatura o presidente da Câmara, Artur Takayama; o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; os secretários Paulo Pavione (Comunicação Pública), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Alex Santos (Governo) e André Chiang (Meio Ambiente) e o controlador-geral, César Braga.