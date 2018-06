Convênio garantirá estudos para requalificação urbana em Suzano

Um convênio firmado entre a Prefeitura de Suzano e a Brazcubas Educação vai garantir o levantamento de informações técnicas que poderão auxiliar em futuros projetos de requalificação urbana do município. A parceria foi oficializada na tarde desta quarta-feira (20), durante encontro do prefeito Rodrigo Ashiuchi com o coordenador do curso superior de Arquitetura e Urbanismo da instituição, o professor doutor José Francisco Xavier Magalhães. A reunião no Paço Municipal contou ainda com a participação do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, e os diretores da pasta Eliene Corrêa e Ricardo Hatiw Lú.

Na prática, a Brazcubas fornecerá alunos para que realizem esses estudos, inicialmente na região central da cidade. Nas próximas semanas, até o fim de julho, eles farão medição de ruas e calçadas, contagem de pedestres e veículos, verificação da sinalização de trânsito, entre outros itens. Os estudantes terão de cumprir 60 horas de atuação em Suzano, que serão validadas por meio de um certificado concedido pela administração municipal.

A parceria firmada é gratuita e não tem prazo, então poderá haver esse e outros tipos de trabalho de acordo com a necessidade e interesse de ambas as partes. A primeira turma, composta de 20 alunos, começará a atuar já na próxima segunda-feira (25), das 8 às 20 horas. “Nesse primeiro momento, vamos trabalhar na região central. Vamos fazer, por exemplo, medição com trena, ver quantos veículos passam por dia, quantas pessoas atravessam na faixa ou se fazem a travessia fora dela”, comentou o secretário Elvis Vieira.

Para o coordenador do curso, trata-se de uma boa oportunidade de os estudantes estarem engajados e envolvidos com o trabalho prático, fundamental para a formação. “O diagnóstico de uma realidade é sempre importante para pensar o que fazer, identificar os problemas e as potencialidades de uma cidade. É o primeiro passo, tem que se conhecer para propor algo. E o convênio vai consolidar um pouco a capacidade do aluno de entender isso”, explicou Magalhães.

O prefeito elogiou a iniciativa da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e destacou que ambas as partes têm muito a ganhar, principalmente por não haver custos. “A intenção é fazer com que a gente tenha uma boa base de dados e consiga construir, com auxílio da universidade, e também em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), um projeto de revitalização do centro. Os estudantes aprenderão mais e a cidade contará com um importante levantamento”, disse Ashiuchi.