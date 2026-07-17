Corte de cabos causa falha de sinalização na Linha 12-Safira

Uma falha de sinalização foi identificada entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, da Linha 12-Safira, na manhã desta sexta-feira (17). Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a situação aconteceu por causa de um ato de vandalismo envolvendo corte de cabos.

Para a atuação da equipe de manutenção, os trens circulam com restrição de velocidade no trecho. Uma das recomendações é utilizar a Linha 11-Coral para transitar entre as estações de Calmon Viana e Luz. Em nota, a CPTM afirmou que lamenta os transtornos causados aos passageiros.