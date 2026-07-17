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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Cidades

Mapa de ilhas de calor de Suzano deve ser concluído no 2º semestre

Levantamento ainda está em fase de pesquisas e testes metodológicos e será finalizado em conjunto com o Plano de Bairros

17 julho 2026 - 06h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Mapas de ilhas de calor de Suzano deve ser concluído no 2º semestreMapas de ilhas de calor de Suzano deve ser concluído no 2º semestre - (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Suzano segue avançando na elaboração do mapa de ilhas de calor do município, ferramenta que irá identificar as regiões mais suscetíveis às altas temperaturas e orientar futuras ações de planejamento urbano.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o estudo está na fase de pesquisas e testes metodológicos. A previsão é que o levantamento seja concluído no segundo semestre, juntamente com o Plano de Bairros.


O mapa integra o Plano de Redução de Ruídos e Ilhas de Calor (PRRIC), iniciativa que busca qualificar os espaços urbanos e ampliar a capacidade de adaptação do município às mudanças climáticas. O objetivo é elaborar um diagnóstico completo de Suzano, identificando onde estão concentradas as ilhas de calor para subsidiar políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade ambiental.


Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, neste momento ainda não há dados consolidados sobre o sistema de zonas de calor. A equipe técnica realiza pesquisas e testes de metodologias para garantir que o mapa retrate com precisão as áreas mais impactadas pelas altas temperaturas e indique quais medidas poderão ser adotadas para reduzir esses efeitos.


Após a conclusão do estudo, a Prefeitura pretende utilizar as informações para direcionar ações como o reforço da arborização urbana, a criação de corredores verdes, a preservação de áreas vegetadas e outras intervenções voltadas à redução das temperaturas e ao aumento do conforto térmico da população.


A expectativa é que o conteúdo seja finalizado no segundo semestre, em conjunto com o Plano de Bairros, documento que reunirá diretrizes para o desenvolvimento urbano de Suzano. A integração entre os dois projetos permitirá que o planejamento territorial do município considere as características climáticas de cada região, contribuindo para decisões mais estratégicas sobre ocupação do solo, infraestrutura e sustentabilidade.

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