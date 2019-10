Cozinheira que ajudou a salvar alunos será ‘Servidora do Ano’

A merendeira Silmara Cristina Silva de Moraes, que ficou bastante conhecida por ajudar a salvar crianças durante tragédia na Escola Estadual Professor Raul Brasil, ocorrido em março desse ano, foi indicada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano ao prêmio de "Servidora Executiva do Ano".

É um reconhecimento pela trajetória que Silmara trilha como servidora pública na cidade e pela atitude que a cozinheira teve durante o massacre, ao abrir as portas da cozinha para que vários alunos adentrassem - ação que certamente salvou várias vidas naquela manhã.

A premiação acontecerá no dia 6 de dezembro, a partir das 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Suzano. (leia matéria abaixo)

Silmara concedeu entrevista ao DS na manhã dessa quinta-feira, 10, e falou que está feliz pelo reconhecimento, mas que não se considera uma heroína como vem sendo dito. "Foi um ato de amor, e eu fico feliz e honrada, mas sei que aquele ato não foi como muitos têm falado", conta.

Ela continuou dizendo que questiona a atenção que recebe em comparação às outras duas cozinheiras que estavam no dia, Sandra Aparecida Ferreira e Lizete Alves dos Santos - esta última se aposentou recentemente. "Somos três, e cada uma tomou uma atitude. Tem hora que eu fico questionando, porque às vezes eu me sinto mal, por falar sobre mim. Eu não estava sozinha e em todas as entrevistas sempre falo 'nós'. Eu as levo para onde for", conta.

O dia

Silmara e Lizete relembraram o dia durante a entrevista. Silmara contou que escolheu a profissão porque gosta de cozinhar e, juntas, começaram a explicar cronologicamente o que passaram. "Fizemos a merenda, era um dia normal. Servimos algo em torno de 35 crianças até ouvirmos o primeiro barulho.", relatou Silmara, já emocionada.

"No primeiro estouro, falei à Silmara que era bombinha, porque era algo normal. Continuamos e, em seguida, escutamos os barulhos acompanhados com clarão. Um aluno gritou que eram tiros e todos começaram a correr. A Silmara abriu a porta enquanto eu fechei a janela do balcão", contou Lizete.

Em seguida, Silmara disse que começou a gritar para que os alunos entrassem na cozinha, enquanto Lizete e Sandra acolhiam as crianças na cozinha. “Enquanto as crianças entravam, eu parei na porta e vi como ele (um dos assassinos) estava tão perto da gente. Lá dentro sentimos medo de ele olhar pela vidraça e atirar”, relatou.

Lizete, que se aposentou recentemente, contaouque sempre vai à escola visitar as crianças e as amigas. “Temos um vínculo”, disse.