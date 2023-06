CPTM faz mistério sobre extensão da Linha 11 de Estudantes à Barra Funda

As placas indicam uma possível extensão da Linha 11-Coral até Barra Funda. Elas estão instaladas nas plataformas 7 e 8 da estação – que fica na zona oeste de São Paulo – e já foram fotografadas por sites especializados em transporte público.

Nesta terça-feira (30), a reportagem do DS se deslocou até a estação Palmeiras-Barra Funda para verificar se as placas estavam lá. Elas foram parcialmente cobertas com sacos pretos, mas é possível ver a cor (a mesma que acompanha as placas usadas na Linha 11-Coral) e as letras iniciais e finais da palavra “Estudantes” em ambas.

Na Sala de Supervisão Operacional (SSO) da Barra Funda, funcionários disseram não serem autorizados a retirar o saco preto das placas. No telefone destinado ao atendimento aos usuários, a resposta foi parecida, sob a alegação de que o saco preto era para “preservar as placas” por conta das obras realizadas no local.

Preparação

As plataformas 9 e 10 de Palmeiras-Barra Funda estão sendo preparadas para receber trens e passageiros. Visivelmente o piso é novo e há placas na plataforma 10 indicando como destino o “Aeroporto-Guarulhos”, da Linha 13-Jade. Há vários homens trabalhando.

Na plataforma 7 – que possui uma das placas indicando como destino final a estação Estudantes – está sendo realizado o embarque e desembarque do serviço 710, que interliga as estações Jundiaí, da Linha 7-Rubi, e Rio Grande da Serra, da Linha 10-Turquesa. Normalmente, o embarque e desembarque no sentido Jundiaí ocorre na plataforma 5 e, no sentido Rio Grande, é feito na plataforma 6, mas foi alterado para a plataforma 7 nesta terça.

De acordo com a CPTM, a estratégia operacional é necessária “em virtude das obras para a extensão da Linha 13-Jade até a Estação Palmeiras-Barra Funda, concentradas no trecho entre as estações da Luz e Palmeiras-Barra Funda”.

Já a plataforma 8, não teve qualquer operação de trens durante o tempo em que a reportagem esteve na estação. No entanto, chamou a atenção a aparência dos trilhos: limpos e em bom estado, parecidos com os que possuem operação regular.

Linha 11 até Barra Funda

Uma extensão da Linha 11 até Palmeiras-Barra Funda significaria um “corte” de baldeação para quem sai da região com destino a outras cidades da Grande São Paulo, como Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri e Itapevi.

Atualmente, quem sai da região e precisa utilizar principalmente a Linha 8-Diamante da ViaMobilidade (que dá acesso a essas cidades) precisa fazer duas transferências: uma em Brás (para o Metrô ou CPTM) ou Luz (para a CPTM) e uma em Barra Funda. A extensão para a Barra Funda quebraria a primeira baldeação.

Além disso, a extensão daria acesso direto sem baldeações ao Terminal de Ônibus da Barra Funda – um dos principais do Estado – e possibilitaria a viagem direta do Alto Tietê até a estação de trem mais próxima do Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

